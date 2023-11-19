Конгрессмены США надеются одобрить помощь Украине до Рождества, – NBC

Лидеры Конгресса США надеются принять помощь Украине и Израилю, а также улучшение американской иммиграционной системы до конца года. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что такие сроки будут означать достижение соглашения, которое удовлетворит запросы Пентагона, и в то же время разработку иммиграционного пакета, который предоставит ресурсы для безопасности границы и успокоит консерваторов.

Палата представителей под руководством республиканцев уже приняла законопроект о помощи Израилю, но он включает значительные сокращения для налоговой службы и исключает гуманитарную помощь. А Белый дом и демократы в Сенате считают это неприемлемым.

Лидеры Сената считают, что именно там должен начаться лучший путь к принятию законопроекта, который пройдет через обе палаты Конгресса и получит подпись президента США Джо Байдена.

Конгрессмен Чак Шумер, возглавляющий большинство в Сенате, дал понять, что предоставление дополнительной помощи будет главным приоритетом для него в период между Днем благодарения (23 ноября) и Рождеством.

"Я надеюсь, что мы сможем прийти к согласию, даже если ни одна сторона не получит все, на чем настаивает. Но мы будем работать над этим немедленно, когда вернемся после Дня благодарения", – сказал он.

NBC отмечает, что в то время как лидеры Сената продвигаются вперед в этом процессе, существует группа республиканцев, которые подталкивают нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона принять законопроект под их руководством в качестве отправной точки для двухпалатных переговоров.

Если попытка будет успешной, законопроект Палаты представителей будет гораздо более консервативным, чем тот, который может возникнуть в Сенате.

Помощь от США: проблемы с принятием

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укрепления безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.



Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предложено выделить Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.

Также Байден хочет получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предложил выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Однако на фоне скептического отношения части республиканцев к новому финансированию Украины Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов без средств для Киева.

Еще до этого решения координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден наложит вето на законопроект с помощью только для Израиля.

А позже Палата поддержала законопроект о продлении временного финансирования правительства до 19 января, которое не предусматривает средств ни для Украины, ни для Израиля.

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