Конгресмени США сподіваються схвалити допомогу Україні до Різдва, – NBC

Лідери Конгресу США сподіваються ухвалити надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також покращення американської імміграційної системи до кінця року. Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

Зазначається, що такі терміни означатимуть досягнення угоди, яка задовольнить запити Пентагону, і водночас – розробку імміграційного пакета, який надасть ресурси для безпеки кордону й заспокоїть консерваторів.

Палата представників під керівництвом республіканців уже ухвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю, але він включає значні скорочення для податкової служби та виключає гуманітарну допомогу. А Білий дім і демократи в Сенаті вважають це неприйнятним.

Лідери Сенату вважають, що саме там має розпочатися найкращий шлях до ухвалення законопроєкту, який пройде через обидві палати Конгресу та отримає підпис президента США Джо Байдена.

Конгресмен Чак Шумер, який очолює більшість у Сенаті, дав зрозуміти, що надання додаткової допомоги буде головним пріоритетом для нього в період між Днем подяки (23 листопада) та Різдвом.

"Я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди, навіть якщо жодна сторона не отримає все, на чому наполягає. Але ми будемо працювати над цим негайно, коли повернемося після Дня подяки", – сказав він.

NBC зауважує, що в той час, як лідери Сенату просуваються вперед у цьому процесі, існує група республіканців, які підштовхують нового спікера Палати представників Майка Джонсона ухвалити законопроєкт під їхнім керівництвом як відправну точку для двопалатних переговорів.

Якщо спроба буде успішною, законопроєкт Палати представників буде набагато консервативнішим, ніж той, який може виникнути в Сенаті.

Допомога від США: проблеми із ухваленням

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році запропоновано виділити Ізраїлю. Значна частина із цих грошей буде спрямована на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони країни та інші закупівлі зброї.

Також Байден хоче отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Однак на тлі скептичного ставлення частини республканкців до нового фінансування України Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів без коштів для Києва.

Ще до цього рішення координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою тільки Ізраїлю.

А пізніше Палата підтримала законопроєкт про продовження тимчасового фінансування уряду до 19 січня, яке не передбачає коштів ні для України, ні для Ізраїлю.

Джерело фото: ua.depositphotos.com