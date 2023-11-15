"Может быть неприятным". В Минфине заявили о наличии плана на случай остановки помощи от США

Министерство финансов и Национальный банк Украины имеют сценарий на случай, если предоставление средств со стороны США будет и дальше прекращено. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, правительство и Нацбанк отслеживают ситуацию и надеются на мудрость американского народа и его представителей.

"К нему (сценарию прекращения финансирования США, – ред.) мы готовы, но я думаю, что к нему не готовы другие стейкхолдеры и общество Украины. Поэтому мы считаем, что об этом сценарии рано говорить, потому что он может быть неприятным", – высказался Марченко.

В свою очередь глава НБУ Андрей Пышный сказал о необходимости взаимодействия с Международным валютным фондом:

"На этот год знаем, как действовать. На следующий год мы понимаем, как действовать. Важно, чтобы в центре понимания оставалось устойчивое взаимодействие с МВФ".

Помощь от США: проблемы с одобрением

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укрепления безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предложено выделить Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.

Также Байден хочет получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предложил выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Однако на фоне скептического отношения части республиканцев к новому финансированию Украины Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов без средств для Киева.

Еще до этого решения координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден наложит вето на законопроект с помощью только для Израиля.

А позже Палата поддержала законопроект о продлении временного финансирования правительства до 19 января, которое не предусматривает средств ни для Украины, ни для Израиля.