Украина и Бразилия планируют увеличить товарооборот между странами

Украина и Бразилия планируют интенсифицировать экономическое сотрудничество и увеличить товарооборот между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по результатам видеовстречи между министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии Жеральдо Родригесом Алкимном Фильо.

“Провели плодотворную встречу с бразильским коллегой Жеральдо Родригесом Алкимном Фильо. Услышали от него слова поддержки и солидарности с Украиной. Мы представили возможности для бразильского бизнеса по сотрудничеству с украинскими предпринимателями. Устойчивый экономический рост даже на фоне войны против РФ, а также статус Украины, как страны-кандидата на членство в ЕС, открывающий перед иностранными инвесторами хорошие перспективы для выхода на европейские рынки", - рассказала Юлия Свириденко.

Она отметила, что существует договоренность о том, что правительства двух стран интенсифицируют углубление взаимовыгодного экономического сотрудничества и будут работать над увеличением товарооборота между Украиной и Бразилией.

Свириденко отметила, что существуют схожие взгляды на ассортимент продукции, торговлю которыми нужно увеличивать.

Кроме того, стороны обсудили возможности проведения дальнейших личных двусторонних встреч и очертили экономические темы для будущего обсуждения.

Украина разработала Стратегию развития отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна

Министерство иностранных дел Украины разработало Стратегию развития отношений Украины и Латинской Америки и Карибского бассейна.

Она рассчитана на пять лет.

"Стратегия — это документ стратегического планирования, направленный на выведение политических, торговых, экономических, культурных, гуманитарных и других сфер сотрудничества на новый качественный уровень. Она определяет основные направления деятельности Украины в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна в условиях противодействия агрессии РФ, необходимости обеспечения поддержки с целью восстановления справедливого мира в нашем государстве и послевоенного восстановления", - подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.