Данія спрямує $43 млн для підтримки бізнес-проєктів своїх компаній в Україні

Уряд Данії оголосив про виділення додаткових коштів для Дансько-українського фонду, який сприяє залученню інвестицій з боку данських компаній в Україну. Йдеться про щонайменше 300 млн крон або приблизно $43 млн для данських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Зазначається, що про виділення коштів було оголошено під час Другого інвестиційного форуму з відбудови України, який відкрила Перша леді Олена Зеленська.

Міністр економіки України Юлія Свириденко відзначила важливість допомоги з боку Данії, яка з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну. Вона зауважила, що завдяки Дансько-українському фонду Україна отримує таку необхідну військову та гуманітарну допомогу, а бізнес — широкий спектр комерційного фінансування та інструментів зниження ризиків для компаній, які інвестують і торгують з українськими партнерами.

"Це важливий вклад у наше відновлення, адже його основою буде саме приватний сектор. І данський бізнес вже цей вклад робить. Понад 100 компаній здійснюють комерційну діяльність з Україною. Підтримуючи нашу економіку і наших людей, які героїчно захищають свій дім й працюють заради перемоги", – зазначила Свириденко.

Своєю чергою данські урядовці відзначили, що й далі допомагатимуть Україні, бо від цього залежить доля всього світу. Тому було вирішено розширити можливості Дансько-українського фонду, щоб данські компанії активніше інвестували в Україну і були захищені від потенційних ризиків.

За словами міністра бізнесу Данії Мортена Бедскоу, з додатковими коштами в Дансько-українському фонді Данія ще раз підкреслює, що підтримує боротьбу України за свободу.

"Я пишаюся, що данський бізнес такий прихильний до України. І компанії, які експортують в Україну, і компанії, які інвестують в країну, і фонди, які різними способами підтримують роботу з відбудови української землі. Це все дуже важливі кроки", – заявив данський міністр.

Про Дансько-український фонд

У Мінекономіки нагадали, що уряд Данії заснував Дансько-український фонд у березні 2023 року. Він координує зусилля Данії, спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах.

Крім того, було створено державну схему позик та гарантій під управлінням Данського експортно-інвестиційного фонду (ДЕІФ) з першим виділеним траншем на суму 144 мільйони доларів, що націлена на реконструкцію критичної інфраструктури України. Співпраця зосереджена на напрямах, де Данія має переваги, такі як зелена трансформація економіки, централізоване тепло- та водопостачання, суднобудування, розвиток портової інфраструктури, транспорт та логістика, інфраструктура, ефективне урядування та підтримка малого і середнього бізнесу.

Передбачалося, що ДЕІФ фінансуватиме проєкти із залученням до 50% українського компонента. При цьому, головною умовою фінансування є те, що економічний інтерес данської сторони має перевищувати 30% вартості контракту.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство енергетики України і Міністерство клімату, енергетики і комунальних послуг Данії уклали домовленості про партнерство у сфері відновлюваних джерел енергії з особливим акцентом на біогазі. Цей напрямок буде включено до Програми енергетичного партнерства Україна-Данія (UDEPP).

Також додамо, що Данія стала першим донором Фонду підтримки енергетики України. Загалом за два роки країна внесла до Фонду близько 11 мільйонів євро.

Крім того, Данія спільно з Україною започатковують гуманітарний проєкт "Простори для життя дітей", в рамках якого в Україні будуть збудовані екологічні будинки сімейного типу для дітей, позбавлених батьківського піклування.