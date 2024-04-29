Минэкономики и ОАЭ завершили переговоры по соглашению о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зеюди подписали совместное заявление о завершении переговоров по Соглашению о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительством Украины и правительством Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает Минэкономики.

Подписание заявления состоялось 26 апреля 2024 года в г. Абу Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Согласно сообщению, по результатам переговоров сторонам удалось достичь договоренностей по значительной либерализации доступа как к рынкам товаров, так и к рынкам услуг; заложить фундамент для углубления сотрудничества в торговой, инвестиционной, экономической, цифровой и других сферах.

По словам министра экономики, это соглашение является первым в наиболее экономически продвинутом регионе Ближнего Востока. Оно охватывает не только объединенные арабские эмираты, но и регионы залива. То есть, это выход не только на рынок Эмиратов, а выход на глобальный рынок.

"Потому что Эмираты - это торговый, экономический, финансовый хаб. Эмираты занимают первые строчки с точки зрения логистики торговли", - отметила Свириденко.

Кроме того, это не классическое соглашение ЗСТ: оно всеобъемлющее, то есть включает товары, услуги, инвестиции, цифровую торговлю и прочее. Поэтому окончание переговоров по Соглашению – историческое событие в двусторонних отношениях между Украиной и ОАЭ.

"Я надеюсь, что украинские и эмиратские бизнес-сообщества используют все возможности соглашения, что поможет открыть огромный потенциал в нашем торговом и экономическом сотрудничестве", - заявила Свириденко.

Она добавила, что соглашение будет способствовать улучшению условий торговли между Украиной и ОАЭ, росту объемов товаров и услуг путем снижения тарифных барьеров и стимулирования инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

После подписания указанного заявления стороны приступят к юридической проверке проекта соглашения, а также внутригосударственным процедурам, необходимым для подписания соглашения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительствами Украины и Объединенных Арабских Эмиратов.

Что ожидают от соглашения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве

В Минэкономики отмечают, что анализ краткосрочного влияния показывает, что сделка может способствовать сохранению положительного сальдо в торговле товарами. В средне- и долгосрочной перспективе она может также повлиять на смещение траектории развития реального ВВП на 0,10%.

Среди секторов высокие темпы прироста ожидаются в транспортной сфере, а также в металлургии, пищевой промышленности, в частности, мукомольном производстве и производстве масла. Кроме того, ожидаемым результатом сделки является рост экспорта металлов и растительного масла.

Напомним, несмотря на длительную российскую военную агрессию, сложную и дорогостоящую логистику и многочисленные трудности с экспортом агропродукции Украина стала вторым крупнейшим поставщиком яблока на рынок ОАЭ.