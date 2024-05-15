США завадили російському олігарху Дерипасці вивести з-під санкцій $1,5 млрд

Міністерство фінансів США наклало санкції на мережу російських компаній, які використовувалися для маскування права власності на промислову частку вартістю 1,6 мільярда доларів, контрольовану російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що такі заходи стосуються нещодавно скасованої угоди австрійського Raiffeisen Bank International для купівлі приблизно 1,5 мільярда євро (1,6 мільярда доларів) промислової частки, пов’язаної з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Представник Raiffeisen сказав, що санкції Міністерства фінансів США підтверджують попереднє рішення банку "вийти" з угоди.

"Міністерство фінансів продовжуватиме вживати заходів, щоб зупинити будь-які ухиляння з боку Кремля та його олігархів", — заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

Він додав, що будь-хто, хто все ще веде бізнес в Росії або з Росією, повинен скептично ставитися до будь-яких угод, які включають підставні компанії або довірених осіб, пов’язаних із санкціями олігархів, адже корпоративними продажами та придбаннями можна зловживати для відмивання грошей та ухилення від санкцій.

У своєму повідомленні про санкції Міністерство фінансів описало мережу компаній, пов’язаних із продажем на суму 1,6 мільярда доларів, як "спробу ухилитися від санкцій", щоб розморозити частку за допомогою "непрозорого та складного ймовірного відчуження".

У ньому сказано, що Дерипаска змовився з росіянином Дмитром Олександровичем Бєлоглазовим "щодо запланованої операції з продажу заморожених акцій Дерипаски в європейській компанії".

США запровадили обмеження проти Дмитра Бєлоглазова, а також АТ "Іліадіс", міжнародної компанії Rasperia Treiding Limited та ТОВ "Титул".

Strabag позбувся Дерипаски

Raiffeisen Bank International (RBI) хотів купити частку у віденській будівельній групі Strabag, яку контролював Дерипаска.

Міністерство фінансів США раніше розкритикувало угоду, оскільки проти Дерипаски запроваджено санкції, що загострило напруженість між Вашингтоном і Raiffeisen Bank.

Strabag є однією з найбільших європейських будівельних фірм; вона побудувала Олімпійський стадіон для Зимових ігор у Сочі та розкішні апартаменти в Москві.

Підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска передав свої акції в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag компанії-посереднику, що могло стати першим кроком до угоди з австрійською банківською групою Raiffeisen Bank International у її намірах вивести з Росії прибутки.

Кіпрська фірма Rasperia Trading Limited, яка контролюється Дерипаскою, передала свою частку в Strabag компанії "Іліадіс".

Документи російської компанії показують, що "Іліадіс" була зареєстрована як компанія 12 липня 2023 року.

Однак база даних SPARK російських компаній інформаційного агентства "Інтерфакс" показує, що "Іліадіс" володіє інвестиційною компанією під назвою "Атмосфера", зареєстрованою 29 лютого 2024 року в Усть-Лабінську, місті в Краснодарському краї Росії, де Дерипаска провів більшу частину свого дитинства.

Прес-секретар Дерипаски сказав, що олігарх "довгий час не мав нічого спільного зі Strabag" і не буде коментувати, описавши західні санкції проти нього як "повністю помилкові" та "засновані на неправдивій інформації".