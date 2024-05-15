США помешали российскому олигарху Дерипаске вывести из-под санкций $1,5 млрд

Министерство финансов США наложило санкции на сеть российских компаний, которые использовались для маскировки права собственности на промышленную долю стоимостью 1,6 миллиарда долларов, контролируемую российским олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что подобные меры касаются недавно отмененного соглашения австрийского Raiffeisen Bank International для покупки примерно 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов) промышленной доли, связанной с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Представитель Raiffeisen сказал, что санкции Министерства финансов США подтверждают предварительное решение банка "выйти" из соглашения.

"Министерство финансов будет продолжать принимать меры, чтобы остановить любые уклонения со стороны Кремля и его олигархов", - заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Он добавил, что кто-либо, кто все еще ведет бизнес в России или с Россией, должен скептически относиться к любым соглашениям, включающим подставные компании или доверенных лиц, связанных с санкциями олигархов, ведь корпоративными продажами и приобретениями можно злоупотреблять для отмывания денег и уклонения от санкций.

В своем сообщении о санкциях Министерство финансов описало сеть компаний, связанных с продажей на сумму 1,6 миллиарда долларов, как "попытку уклониться от санкций", чтобы разморозить долю с помощью "непрозрачного и сложного вероятного отчуждения".

В нем сказано, что Дерипаска сговорился с россиянином Дмитрием Александровичем Белоглазовым "по запланированной сделке по продаже замороженных акций Дерипаски в европейской компании".

США ввели ограничения против Дмитрия Беллоглазова, а также АО "Илиадис", международной компании Rasperia Treiding Limited и ООО "Титул".

Strabag избавился от Дерипаски

Raiffeisen Bank International (RBI) хотел купить долю в венской строительной группе Strabag, которую контролировал Дерипаска.

Министерство финансов США ранее раскритиковало соглашение, поскольку против Дерипаски введены санкции, что обострило напряженность между Вашингтоном и Raiffeisen Bank.

Strabag является одной из самых крупных европейских строительных фирм; она построила Олимпийский стадион для зимних игр в Сочи и роскошные апартаменты в Москве.

Подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска передал свои акции в крупнейшей строительной компании Австрии Strabag компании-посреднику, что могло стать первым шагом к соглашению с австрийской банковской группой Raiffeisen Bank International в ее намерениях вывести из России доходы.

Кипрская фирма Rasperia Trading Limited, контролируемая Дерипаской, передала свою долю в Strabag компании "Илиадис".

Документы российской компании показывают, что "Илиадис" была зарегистрирована как компания 12 июля 2023 года.

Однако база данных SPARK российских компаний информационного агентства "Интерфакс" показывает, что "Илиадис" владеет инвестиционной компанией под названием "Атмосфера", зарегистрированной 29 февраля 2024 г. в Усть-Лабинске, городе в Краснодарском крае России, где Дерипаска провел большую часть своего детства.

Пресс-секретарь Дерипаски сказал, что олигарх "долгое время не имел ничего общего со Strabag" и не будет комментировать, описав западные санкции против него как "полностью ошибочные" и "основанные на ложной информации".