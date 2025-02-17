Україна та ОАЕ зміцнили економічне партнерство: які преференції отримають компанії

Україна та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) підписали Угоду про Всеосяжне економічне партнерство. Подія відбулася 17 лютого в Абу-Дабі за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Документ з української сторони підписала перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко, а з боку ОАЕ — міністр з питань міжнародної торгівлі Тані бін Ахмед Аль Зеюді.

Це перша угода України з країнами Перської затоки в історії.

Лібералізація торгівлі та інвестицій

Угода передбачає встановлення вільної торгівлі між Україною та ОАЕ, а також лібералізацію доступу до ринків товарів для обох країн.

Українські товари матимуть безперешкодний доступ до ринку ОАЕ для 96,6% товарних категорій.

Юлія Свириденко підкреслила, що підписана угода є історичною, оскільки це перший договір з найбільш економічно розвиненим регіоном Близького Сходу. Вона охоплює не тільки ОАЕ, а й всю зону Перської затоки.

Це більше, ніж просто угода між двома країнами, оскільки ОАЕ є ключовим економічним, торговельним та фінансовим хабом на Близькому Сході, що відкриває доступ до глобальних ринків. Реалізація угоди, що охоплює майже всю товарну номенклатуру двосторонньої торгівлі, дозволить збільшити виробництво та експорт української продукції завдяки зняттю тарифних бар'єрів, наголосила вона.

За оцінками Міністерства економіки, угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами, яке у 2023 році становило 51,5 млн дол.

У середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,1%.

Можливості для бізнесу

Зазначається, що угода охоплює не лише торгівлю товарами, а й послуги, інвестиції та цифрову економіку.

Українські компанії отримають:

спрощений доступ до ринків ОАЕ та інших країн регіону;

передбачувані умови торгівлі;

усунення бар’єрів для експорту та інвестування.

Очікується зростання українського експорту у ключових секторах:

металургія;

харчова промисловість, зокрема борошномельне виробництво та виробництво олії;

металів та рослинної олії.

Свириденко зазначила, що угода є взаємовигідною для обох країн. Україна та ОАЕ мають конкурентні переваги в різних секторах, що дозволяє їм взаємодоповнювати торговельні потоки і зміцнювати економіки одна одної.

Крім того, було досягнуто домовленості про створення Ради з інвестицій між Україною та ОАЕ, яка допоможе залучити більше капіталовкладень і усунути бар’єри для бізнесу.

Також планується заснування Комітету з питань малого і середнього бізнесу, що забезпечить підтримку підприємців через навчальні програми та консультування.

ОАЕ скасували обмеження на частку іноземного капіталу для України, дозволивши реєстрацію компаній з капіталом до 70%, а в окремих секторах — до 100%.

Вільні економічні зони надають українським компаніям право на повне володіння бізнесом, що сприятиме розвитку українського бізнесу в регіоні.

Угода створює нові можливості для цифрової торгівлі, зокрема:

скасовано мита на цифрову та електронну передачу даних, включаючи контент;

встановлені зобов’язання щодо цифрових платежів, захисту персональних даних та створення прозорих правил для бізнесу, що сприятиме розвитку цифрової економіки та транскордонної торгівлі.

Довідково

За 11 місяців 2024 року товарообіг між Україною та ОАЕ становив 415 млн дол. Експорт України до ОАЕ становив 266,8 млн дол. , а імпорт — 148,2 млн дол.

Основні категорії експорту України до ОАЕ:

Олія та жири — 48,6 млн дол.

М’ясо та їстівні субпродукти — 45 млн дол.

Зернові культури — 15,3 млн дол.

Металопродукція — 13,6 млн дол.

Основні категорії імпорту з ОАЕ:

Мінеральне паливо — 69,9 млн дол.

Пристрої для зберігання інформації — 16,8 млн дол.

Хімічні сполуки — 11,5 млн дол.

Полімерні матеріали — 9,0 млн дол.

Нагадаємо, у січні 2025 року ВВП України зріс на 1,5%. Основними драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля.