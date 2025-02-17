- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина и ОАЭ укрепили экономическое партнерство: какие преференции получат украински компании
Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Событие произошло 17 февраля в Абу-Даби с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Документ с украинской стороны подписала первая вице-премьер-министр и министер экономики Юлия Свириденко, а со стороны ОАЭ — министр по вопросам международной торговли Тани бин Ахмед Аль Зеюди.
Это первое соглашение Украины со странами Персидского залива в истории.
Либерализация торговли и инвестиций
Соглашение предусматривает установление свободной торговли между Украиной и ОАЭ, а также либерализацию доступа на рынки товаров для обеих стран.
Украинские товары получат беспрепятственный доступ к рынку ОАЭ для 96,6% товарных категорий.
Юлия Свириденко подчеркнула, что подписанное соглашение является историческим, поскольку это первый договор с наиболее экономически развитым регионом Ближнего Востока. Она охватывает не только ОАЭ, но и всю зону Персидского залива.
Это больше, чем просто соглашение между двумя странами, поскольку ОАЭ является ключевым экономическим, торговым и финансовым хабом на Ближнем Востоке, открывающим доступ к глобальным рынкам. Реализация соглашения, охватывающего почти всю товарную номенклатуру двусторонней торговли, позволит увеличить производство и экспорт украинской продукции благодаря снятию тарифных барьеров.
По оценкам Министерства экономики, соглашение может способствовать сохранению положительного сальдо торговли товарами, которое в 2023 году составило 51,5 млн дол.
В средне- и долгосрочной перспективе может оказать влияние на смещение траектории развития реального ВВП на 0,1%.
Возможности для бизнеса
Отмечается, что соглашение включает не только торговлю товарами, но и услуги, инвестиции и цифровую экономику.
Украинские компании получат:
- упрощенный доступ к рынкам ОАЭ и другим странам региона;
- предполагаемые условия торговли;
- устранение барьеров для экспорта и инвестирования.
Ожидается рост украинского экспорта в ключевых секторах:
- металлургия;
- пищевая промышленность, в частности, мукомольное производство и производство масла;
- металлов и растительного масла.
Свириденко отметила, что соглашение является взаимовыгодным для обеих стран. У Украины и ОАЭ есть конкурентные преимущества в различных секторах, что позволяет им взаимодополнять торговые потоки и укреплять экономики друг друга.
Кроме того, была достигнута договоренность о создании Совета по инвестициям между Украиной и ОАЭ, которая поможет привлечь больше капиталовложений и устранить барьеры для бизнеса.
Также планируется создание Комитета по вопросам малого и среднего бизнеса, что обеспечит поддержку предпринимателей через учебные программы и консультирование.
ОАЭ отменили ограничения на долю иностранного капитала для Украины, разрешив регистрацию компаний с капиталом до 70%, а в отдельных секторах до 100%.
Свободные экономические зоны предоставляют украинским компаниям право на полное владение бизнесом, что будет способствовать развитию украинского бизнеса в регионе.
Соглашение создает новые возможности для цифровой торговли, в частности:
- отменены пошлины на цифровую и электронную передачу данных, включая контент;
- установлены обязательства по цифровым платежам, защите персональных данных и созданию прозрачных правил для бизнеса, что будет способствовать развитию цифровой экономики и трансграничной торговли.
Справочно
За 11 месяцев 2024 года товарооборот между Украиной и ОАЭ составил 415 млн. долл. Экспорт Украины в ОАЭ составил 266,8 млн. долл., а импорт — 148,2 млн долл.
Основные категории экспорта Украины в ОАЭ:
- Масло и жиры – 48,6 млн долл.
- Мясо и съедобные субпродукты – 45 млн долл.
- Зерновые культуры – 15,3 млн долл.
- Металлопродукция – 13,6 млн долл.
Основные категории импорта из ОАЭ:
- Минеральное топливо – 69,9 млн долл.
- Устройства для хранения информации — 16,8 млн долл.
- Химические соединения – 11,5 млн долл.
- Полимерные материалы – 9,0 млн долл.
Напомним, в январе 2025 г. ВВП Украины вырос на 1,5%. Основными драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия и внутренняя торговля.