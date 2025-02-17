Украина и ОАЭ укрепили экономическое партнерство: какие преференции получат украински компании

Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Событие произошло 17 февраля в Абу-Даби с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Документ с украинской стороны подписала первая вице-премьер-министр и министер экономики Юлия Свириденко, а со стороны ОАЭ — министр по вопросам международной торговли Тани бин Ахмед Аль Зеюди.

Это первое соглашение Украины со странами Персидского залива в истории.

Либерализация торговли и инвестиций

Соглашение предусматривает установление свободной торговли между Украиной и ОАЭ, а также либерализацию доступа на рынки товаров для обеих стран.

Украинские товары получат беспрепятственный доступ к рынку ОАЭ для 96,6% товарных категорий.

Юлия Свириденко подчеркнула, что подписанное соглашение является историческим, поскольку это первый договор с наиболее экономически развитым регионом Ближнего Востока. Она охватывает не только ОАЭ, но и всю зону Персидского залива.

Это больше, чем просто соглашение между двумя странами, поскольку ОАЭ является ключевым экономическим, торговым и финансовым хабом на Ближнем Востоке, открывающим доступ к глобальным рынкам. Реализация соглашения, охватывающего почти всю товарную номенклатуру двусторонней торговли, позволит увеличить производство и экспорт украинской продукции благодаря снятию тарифных барьеров.

По оценкам Министерства экономики, соглашение может способствовать сохранению положительного сальдо торговли товарами, которое в 2023 году составило 51,5 млн дол.

В средне- и долгосрочной перспективе может оказать влияние на смещение траектории развития реального ВВП на 0,1%.

Возможности для бизнеса

Отмечается, что соглашение включает не только торговлю товарами, но и услуги, инвестиции и цифровую экономику.

Украинские компании получат:

упрощенный доступ к рынкам ОАЭ и другим странам региона;

предполагаемые условия торговли;

устранение барьеров для экспорта и инвестирования.

Ожидается рост украинского экспорта в ключевых секторах:

металлургия;

пищевая промышленность, в частности, мукомольное производство и производство масла;

металлов и растительного масла.

Свириденко отметила, что соглашение является взаимовыгодным для обеих стран. У Украины и ОАЭ есть конкурентные преимущества в различных секторах, что позволяет им взаимодополнять торговые потоки и укреплять экономики друг друга.

Кроме того, была достигнута договоренность о создании Совета по инвестициям между Украиной и ОАЭ, которая поможет привлечь больше капиталовложений и устранить барьеры для бизнеса.

Также планируется создание Комитета по вопросам малого и среднего бизнеса, что обеспечит поддержку предпринимателей через учебные программы и консультирование.

ОАЭ отменили ограничения на долю иностранного капитала для Украины, разрешив регистрацию компаний с капиталом до 70%, а в отдельных секторах до 100%.

Свободные экономические зоны предоставляют украинским компаниям право на полное владение бизнесом, что будет способствовать развитию украинского бизнеса в регионе.

Соглашение создает новые возможности для цифровой торговли, в частности:

отменены пошлины на цифровую и электронную передачу данных, включая контент;

установлены обязательства по цифровым платежам, защите персональных данных и созданию прозрачных правил для бизнеса, что будет способствовать развитию цифровой экономики и трансграничной торговли.

Справочно

За 11 месяцев 2024 года товарооборот между Украиной и ОАЭ составил 415 млн. долл. Экспорт Украины в ОАЭ составил 266,8 млн. долл., а импорт — 148,2 млн долл.

Основные категории экспорта Украины в ОАЭ:

Масло и жиры – 48,6 млн долл.

Мясо и съедобные субпродукты – 45 млн долл.

Зерновые культуры – 15,3 млн долл.

Металлопродукция – 13,6 млн долл.

Основные категории импорта из ОАЭ:

Минеральное топливо – 69,9 млн долл.

Устройства для хранения информации — 16,8 млн долл.

Химические соединения – 11,5 млн долл.

Полимерные материалы – 9,0 млн долл.

Напомним, в январе 2025 г. ВВП Украины вырос на 1,5%. Основными драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия и внутренняя торговля.