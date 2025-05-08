Європарламент підтримав продовження лібералізації торгівлі з Україною до 2028 року

8 травня Європейський парламент проголосував за продовження дії торговельних преференцій для українського імпорту — скасування мит і квот на окремі категорії товарів, зокрема залізо та сталь.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Новий регламент передбачає подовження терміну дії цих заходів до червня 2028 року після остаточного узгодження з Радою ЄС.

Ініціатива є частиною пакету автономних торговельних заходів (ATM), запровадженого Євросоюзом 4 червня 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Відтоді цей механізм уже кілька разів подовжувався. Поточне продовження, схвалене Європарламентом, має на меті забезпечити Україні стабільні експортні надходження та підтримати економіку в умовах війни.

За проголосували 354 депутати, проти — 147, ще 53 утримались.

Євродепутатка Карін Карлсбро наголосила на важливості української металургії як основи національної економіки та відзначила героїзм працівників галузі:

"Сталевий металургійний комплекс України є основою української економіки. Він продовжує показувати результати, незважаючи на те, що багато робітників покинули сталеливарні заводи, щоб воювати на передовій, а заводи зазнають серйозних атак з боку Росії. Поглиблення торговельних відносин між ЄС та Україною — це не питання благодійності, а взаємовигідний обмін, який зміцнює обидві сторони", - сказала вона.

Зазначається, Єврокомісія також працює над довгостроковим механізмом, який дозволить зберегти економічну визначеність і стабільність у торговельних відносинах між Україною та ЄС у майбутньому.

Нагадаємо, що постанову про зупинення дії імпортного мита для української продукції ЄС ухвалив 24 травня 2022 року. Рішення Ради ЄС призупинить тарифи на Український імпорт, встановлені Угодою про асоціацію України та ЄС. У червні 2023 року ЄС продовжив дію угоди.