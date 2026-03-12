Госстат начинает публиковать индекс цен на импорт: что это дает бизнесу

Государственная служба статистики Украины начинает обнародовать новый статистический показатель – индекс цен на импорт (ИЦИ). Это поможет бизнесу ориентироваться на стоимость импортных ресурсов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Госстат.

Индекс цен на импорт показывает, как изменяются цены на товары, которые Украина покупает за границей. Он помогает понять, как мировые цены влияют на расходы компаний, себестоимость производства и инфляцию в стране.

Для государства это важный инструмент для анализа экономики, для бизнеса – ориентир цен на импортные ресурсы, а для аналитиков – дополнительный источник данных для прогнозов.

Введение индекса является частью гармонизации украинской статистики со стандартами ЕС и обеспечивает международную сопоставимость экономических показателей.

В первой публикации индекс рассчитан для продукции перерабатывающей промышленности, в частности, продуктов питания, машин, оборудования, химической продукции и транспортных средств, которые формируют основную долю импорта Украины.

