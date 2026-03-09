Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Наличный курс:

USD

44,05

43,85

EUR

51,50

51,15

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине заработал автоматический выпуск импортных товаров без участия таможенника

Таможня
Украинская таможня впервые оформила импортные декларации автоматически / Правительственный портал

В Украине впервые реализовано полностью автоматическое оформление импортных и временно ввозимых товаров. Таможенные декларации теперь обрабатываются без участия таможенника.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной таможенной службы.

Таможня Украины переходит на новый уровень

"Раньше технология автовыпуска применялась только для экспорта. Теперь система распространяется и на ввоз товаров. На данном этапе - только для бизнеса с высоким уровнем доверия таможенных органов - для АЭО", - говорится в сообщении.

  • Как работает автоматический выпуск

Автоматический выпуск товаров производится на основе проверки таможенной декларации специальной системой анализа рисков. По сравнению с экспортом на начальном этапе внедрения для импорта применяются более жесткие критерии - как к самим товарам, так и к операциям и импортерам. В частности, автоматический выпуск доступен только для бизнеса с высоким уровнем доверия со стороны таможенных органов, то есть для авторизованных экономических операторов (АЭО).

Это соответствует практике Европейского Союза, где автоматизация таможенных процедур является стандартом добросовестного бизнеса. Внедрение автовыпуска для импорта является очередным шагом Украины к гармонизации таможенных процедур с европейскими стандартами.

  • От экспорта к импорту

Напомним, что автоматическое оформление экспортных деклараций уже показывает стабильную динамику. Так, в феврале этого года более 6,5% всех экспортных деклараций были оформлены полностью автоматически.

Теперь автоматический выпуск применяется не только к импорту, но и для отдельных случаев временного ввоза и размещения товаров на таможенном складе. Дальнейшее развитие цифровых инструментов позволит расширить список товаров и таможенных режимов, доступных для автовыпуска.

Автоматизация таможенных процедур обеспечивает предсказуемость для бизнеса, минимизирует влияние человеческого фактора и повышает прозрачность границ.

Напомним, в течение января и февраля 2026 таможенные органы Украины зафиксировали 1 822 нарушения правил на общую сумму 460 млн грн. Это на 24% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Автор:
Ольга Опенько