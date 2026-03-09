В Украине заработал автоматический выпуск импортных товаров без участия таможенника

В Украине впервые реализовано полностью автоматическое оформление импортных и временно ввозимых товаров. Таможенные декларации теперь обрабатываются без участия таможенника.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной таможенной службы.

Таможня Украины переходит на новый уровень

"Раньше технология автовыпуска применялась только для экспорта. Теперь система распространяется и на ввоз товаров. На данном этапе - только для бизнеса с высоким уровнем доверия таможенных органов - для АЭО", - говорится в сообщении.

Как работает автоматический выпуск

Автоматический выпуск товаров производится на основе проверки таможенной декларации специальной системой анализа рисков. По сравнению с экспортом на начальном этапе внедрения для импорта применяются более жесткие критерии - как к самим товарам, так и к операциям и импортерам. В частности, автоматический выпуск доступен только для бизнеса с высоким уровнем доверия со стороны таможенных органов, то есть для авторизованных экономических операторов (АЭО).

Это соответствует практике Европейского Союза, где автоматизация таможенных процедур является стандартом добросовестного бизнеса. Внедрение автовыпуска для импорта является очередным шагом Украины к гармонизации таможенных процедур с европейскими стандартами.

От экспорта к импорту

Напомним, что автоматическое оформление экспортных деклараций уже показывает стабильную динамику. Так, в феврале этого года более 6,5% всех экспортных деклараций были оформлены полностью автоматически.

Теперь автоматический выпуск применяется не только к импорту, но и для отдельных случаев временного ввоза и размещения товаров на таможенном складе. Дальнейшее развитие цифровых инструментов позволит расширить список товаров и таможенных режимов, доступных для автовыпуска.

Автоматизация таможенных процедур обеспечивает предсказуемость для бизнеса, минимизирует влияние человеческого фактора и повышает прозрачность границ.

Напомним, в течение января и февраля 2026 таможенные органы Украины зафиксировали 1 822 нарушения правил на общую сумму 460 млн грн. Это на 24% больше, чем за такой же период в прошлом году.