Рост платежей до 716,1 млрд грн, цифровизация: каких результатов достигла таможня за 2025 год

Несмотря на вызовы войны, украинская таможня демонстрирует устойчивость и наращивает темпы реформирования. За 2025 год в госбюджет поступило 716,1 млрд грн таможенных платежей — это на 21% больше, чем в прошлом. Декабрь 2025 года вообще установил абсолютный рекорд с начала великой войны: 75 млрд грн всего за один месяц.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в таможенном обзоре за IV квартал 2025 года.

В прошлом году товарооборот Украины достиг $125,1 млрд. Импорт составил $84,8 млрд, экспорт – $40,3 млрд. ЕС остается ключевым торговым партнером Украины – 47% импорта и 58% экспорта.

"Безвоз" и транзит

2025 стал рекордным для NCTS. Украина использует режим совместного транзита с 38 странами. IV квартал 2025 показал лучший квартальный результат - 46,6 тыс. транзитных деклараций, что на 10,1 тыс. больше, чем в предыдущем квартале. За 2025 год оформлено 142 тыс. транзитных деклараций.

Также возросла возможность финансовых гарантий: 87 общих гарантий на €300 млн и 22,7 тыс. индивидуальных гарантий на €1 млрд.

Цифровизация на границе

Цифровизация – это не просто лозунг, а реальные инструменты. В IV квартале 2025 года реализован ряд электронных решений:

утверждена спецификация электронного обмена данными по судомерам в морских портах;

внедрен модуль "Запросы и решения" в АСМО "Центр";

в "Едином окне" введены QR-коды для быстрой оплаты таможенных платежей;

чат-бот "Единого окна" дополнен функциями искусственного интеллекта и голосового общения.

EUR.1 и новые рынки

Гостаможслужба выдала 1,5 млн сертификатов EUR.1. Для наших производителей это означает нулевую ввозную пошлину на рынках ЕС, Великобритании, Израиля и многих других стран. Самыми популярными товарами на экспорт стали мед, курятина, растительное масло и сахар, а ключевыми партнерами — Польша, Германия и Румыния.

Безопасность превыше всего

Таможня — это, прежде всего, защита. В 2025 году кинологические команды обнаружили на 26,2% больше попыток контрабанды, чем в прошлом. Также Украина впервые начала применять санкции в отношении морских судов с помощью автоматизированной системы идентификации.

Напомним, Гостаможслужба подвела промежуточные итоги авторизации таможенных брокеров в 2026 году: выдано 1000 разрешений при общем количестве в 2480 рассмотренных заявлений. Фактически более половины претендентов не смогли пройти проверку с первого раза