Таможня проработала почти 2500 заявлений на брокерскую деятельность, но одобрила менее половины
Государственная таможенная служба Украины подвела промежуточные итоги авторизации таможенных брокеров в 2026 году: выдано 1000 разрешений при общем количестве в 2480 рассмотренных заявлений. Фактически более половины претендентов не смогли пройти проверку с первого раза
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ведомства.
Как успешно пройти проверку
Чтобы минимизировать количество отказов, в таможенной службе собрали ключевые рекомендации, которые помогут успешно пройти проверку и получить авторизацию:
- качественная подготовка документов в части составления приказов на назначение ответственных лиц предприятия за таможенные вопросы;
- исчерпывающие документы, информация и т.п. (с описанием всех процедур) о введенной на предприятии санкционной политике (указание ответственных лиц, условий и порядка проведения проверки контрагентов и т.п.);
- соблюдение требований Таможенного кодекса Украины к перечню обязанностей, возлагаемых на работника, ответственного за таможенные вопросы (подпункт "в" п. 2 ч. 4 статьи 14 Таможенного кодекса Украины).
Старые разрешения будут аннулированы
Таможенники напомнили, что все разрешения о осуществлении таможенной брокерской деятельности, выданные Гостаможслужбой до 19 апреля 2025 года, будут отменены 20 апреля 2026 года .
Напомним, 16 октября Гостаможслужба обновила рекомендации по авторизации на осуществление таможенной брокерской деятельности. Изменения касаются правильного заполнения анкет самооценки предприятия и представления документов для получения авторизации.
Добавим, 27 мая 2025 года Гостаможслужба впервые предоставила авторизацию на осуществление таможенной брокерской деятельности в соответствии с обновленной процедурой, которая вступила в силу 19 апреля. Это стало возможным благодаря изменениям, предусмотренным в Таможенном кодексе Украины и постановлении Кабинета министров №1092 от 27 сентября 2022 (с изменениями согласно постановлению от 15 апреля 2025 №454).