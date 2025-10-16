Запланована подія 2

Таможня обновила рекомендации по авторизации на осуществление таможенной брокерской деятельности

таможня, грузовик
Изменения касаются правильного заполнения анкет самооценки / Государственная таможенная служба Украины

16 октября Государственная таможенная служба Украины обновила рекомендации по авторизации осуществления таможенной брокерской деятельности. Изменения касаются правильного заполнения анкет самооценки предприятия и представления документов для получения авторизации.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГТСУ.

Пункт 1.1.3 анкеты самооценки предприятия В этом пункте необходимо указывать одного работника, ответственного за таможенные вопросы, официально назначаемого приказом, распоряжением или другим документом руководителя предприятия.

Пункт 1.1.8 анкеты самооценки предприятия Разрешается указывать до трех лиц, которые могут исполнять обязанности ответственного работника в его временное отсутствие. Назначение этих лиц оформляется внутренним документом предприятия, сведения о котором указываются в пункте 1.1.8 анкеты.

Особенности для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) Если таможенную брокерскую деятельность осуществляет ФЛП единолично, определять лиц для замещения в его отсутствие не требуется.

В пункте 1.1.8 анкеты следует отметить, что потребности в определении таких лиц отсутствуют, поскольку деятельность осуществляет один работник. В случае отсутствия ФЛП деятельность не осуществляется.

Добавим, 27 мая 2025 года Гостаможслужба впервые предоставила авторизацию на осуществление таможенной брокерской деятельности в соответствии с обновленной процедурой, которая вступила в силу 19 апреля. Это стало возможным благодаря изменениям, предусмотренным в Таможенном кодексе Украины и постановлении Кабинета министров №1092 от 27 сентября 2022 (с изменениями согласно постановлению от 15 апреля 2025 №454).

Автор:
Татьяна Гойденко