ДМС создала инструмент для автоматического расчета финансовых показателей предприятий

Государственная таможенная служба Украины ввела новый инструмент для бизнеса — специальную таблицу, позволяющую автоматически рассчитать интегральные показатели финансового состояния по обновленным критериям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Нововведение поможет предприятиям осуществить самооценку соответствия критерию "Устойчивое финансовое состояние". Это необходимо для получения статуса авторизованного экономического оператора (АЭО), а также для использования упрощений – применения общей гарантии с уменьшением суммы обеспечения или полного освобождения от гарантии.

Обновленный алгоритм оценки финансового состояния утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 15 апреля 2025 г. № 454.

Он основан на интегральных показателях, рассчитанных по коэффициентам ликвидности, капитализации и прибыльности с учетом отраслевой специфики и категории предприятия.

Повторная оценка компаний, уже имеющих действующие авторизации на применение таможенных упрощений, состоится в течение II–IV кварталов 2026 года. При этом анализ будет производиться на основе годовой финансовой отчетности за 2025 год.

Для предприятий, получивших авторизацию АЭО с учетом особых условий, подтверждение критерия "Устойчивое финансовое состояние" будет происходить после завершения 17-го месяца со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

По состоянию на конец мая, сертификат АЭО получили 90 украинских компаний. Документ свидетельствует о признании зрелости бизнеса, готовности работать открыто, прозрачно, ответственно и предоставляет предприятиям определенные преимущества при перемещении товаров за границу.