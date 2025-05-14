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Сертификат авторизованного экономического оператора получили 90 компаний: какие преимущества предоставляет документ
Сертификат авторизованного экономического оператора (АЭО) получили 90 украинских компаний. Документ свидетельствует о признании зрелости бизнеса, готовности работать открыто, прозрачно, ответственно и предоставляет предприятиям определенные преимущества при перемещении товаров за границу.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
По информации таможни, сертификат АЭО интересует все шире круг участников — от аграриев до предприятий машиностроения.
"К инициативе приобщаются компании, для которых важны не только скорость таможенного оформления или снижения административной нагрузки, но и репутация, доверие партнеров, стремление к системному развитию", — отмечает Гостаможслужба.
Что такое АЭО?
Статус авторизованного экономического оператора свидетельствует о высокой степени доверия таможни к субъекту хозяйствования и предоставляет ему возможность пользоваться преимуществами и специальными упрощениями при таможенном оформлении. Сертификат могут получить как юридические лица, так и ФЛП.
Для того чтобы получить авторизацию экономического оператора предприятию необходимо подать в Гостаможслужбу заявление и анкету самооценки. Предприятию, которому предоставлена авторизация авторизованного экономического оператора Гостаможслужба, выдает сертификат.
Оценка соответствия проводится в течение 120 дней со дня принятия решения о его проведении. Срок проведения оценки соответствия может быть продлен .
Какие преимущества предоставляет сертификат?
АЭО – это особый статус, подтверждающий высокую степень доверия таможни к субъекту хозяйствования и предоставляющий ему возможность пользоваться преимуществами и упрощениями. В частности, проект "Евчера" усовершенствует вопрос формирования приоритетной очереди и учитывает при перемещении товаров в направлении выезда из Украины наличие у предприятий сертификатов АЭО. Так бизнес получает определенные преимущества: первоочередное выполнение таможенных формальностей в пункте пропуска без задержек пересекает границу, что ускоряет логистические процессы и связанные с ними расходы.
Таможенная служба уже организовала в крупнейших пунктах пропуска через границу отдельные полосы и рабочие места с маркировкой "АЭО/ NCTS /МДП" для первоочередного оформления таких грузов.
Напомним, еще в пяти пунктах пропуска установили мобильные сканеры. Современное оборудование будет работать на границах Украины с Румынией, Словакией и Польшей.