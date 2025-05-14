Сертифікат авторизованого економічного оператора отримали 90 компаній: які переваги надає документ

Наразі сертифікат авторизованого економічного оператора (АЕО) отримали 90 українських компаній. Документ свідчить про визнання зрілості бізнесу, готовності працювати відкрито, прозоро, відповідально, та надає підприємствам певні переваги при переміщенні товарів за кордон.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

На інформацією митниці, сертифікат АЕО цікавить дедалі ширше коло учасників — від аграріїв до підприємств машинобудування.

"До ініціативи долучаються компанії, для яких важливі не лише швидкість митного оформлення чи зниження адміністративного навантаження, а й репутація, довіра партнерів, прагнення до системного розвитку", — зазначає Держмитслужба.

Що таке АЕО?

Статус авторизованого економічного оператора засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб'єкта господарювання та надає йому можливість користуватися перевагами та спеціальними спрощеннями при митному оформленні. Сертифікат можуть отримати як юридичні особи, так і ФОПи.

Для того, щоб отримати авторизацію економічного оператора підприємству необхідно подати до Держмитслужби заяву та анкету самооцінки. Підприємству, якому надано авторизацію авторизованого економічного оператора Держмитслужба видає сертифікат.

Оцінка відповідності проводиться протягом 120 днів з дня прийняття рішення про її проведення. Строк проведення оцінки відповідності може бути продовжений.

Які переваги надає сертифікат?

АЕО – це особливий статус, який засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб'єкта господарювання та надає йому можливість користуватися перевагами та спрощеннями. Зокрема, проєкт "єЧерга" удосконалює питання формування пріоритетної черги і враховує при переміщенні товарів у напрямку виїзду з України наявність у підприємств сертифікатів АЕО. Так бізнес отримує певні переваги: першочергове виконання митних формальностей у пункті пропуску, без затримок перетинає кордон, що пришвидшує логістичні процеси і пов'язані з ними витрати.

Митна служба вже організувала у найбільших пунктах пропуску через кордон окремі смуги та робочі місця з маркуванням "АЕО/NCTS/МДП" для першочергового оформлення таких вантажів.

Нагадаємо, ще у п’яти пунктах пропуску встановили мобільні сканери. Сучасне обладнання працюватиме на кордонах України з Румунією, Словаччиною та Польщею.