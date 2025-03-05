"єЧерга" для перетину кордону стане доступною для всіх вантажівок: що відомо

Система “єЧерга” буде поширена на вантажівки масою від 3,5 тонн, що належать ліцензованим перевізникам. Раніше послуга була доступна лише для транспорту понад 7,5 тонн.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Масштабування "ЄЧерги"

Протягом березня система "єЧерга" поступово охопить вантажівки меншої тонажності. Зараз такий транспорт може перетинати 23 пункти пропуску, для яких будуть створені онлайн-черги для запису, що допоможе перевізникам і водіям краще планувати свою роботу.

"За час дії проєкту понад 1,5 мільйона вантажівок вже перетнуло кордон за онлайн-записом. Тож масштабуємо проєкт далі”, – наголосив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій.

Масштабування "єЧерги" буде відбуватись у три етапи: 11, 18 та 25 березня.

О 12:00 щодня в системі "єЧерга" відкриватиметься запис для реєстрації вантажівок масою понад 3,5 тонн. Для цих транспортних засобів будуть створені окремі черги з відповідною назвою.

11 березня розпочнеться запис в єЧергу для таких вантажівок на пунктах пропуску:

Смільниця – Кросьценко (Польща).

Ужгород – Вишнє Нємецьке (Словаччина).

Малий Березний – Убля (Словаччина).

Лужанка – Берегшурань (Угорщина).

Дякове – Халмеу (Румунія).

Виноградівка – Вулканешти (Молдова).

18 березня запис буде відкрито на пунктах пропуску:

Грушів – Будомєж (Польща).

Красноїльськ – Вікову де Сус (Румунія).

Дяківці – Раковець (Румунія).

Мамалига – Крива (Молдова).

Могилів-Подільський – Отач (Молдова).

Серпневе 1 – Басараб‘яска (Молдова).

Нові Трояни – Чадир-Лунга (Молдова).

Табаки – Мирне (Молдова).

25 березня зареєстуватись на перетин кордону можна буде на пунктах пропуску:

Угринів – Долгобичув (Польща).

Нижанковичі – Мальховичі (Польща).

Чоп – Захонь (Угорщина).

Порубне – Сірет (Румунія).

Россошани – Брічень (Молдова).

Старокозаче – Тудора (Молдова).

Малоярославець 1 – Чадир-Лунга (Молдова).

Рені – Джурджулешти (Молдова).

Орлівка – Ісакча (Румунія).

Для якого транспорту працює "єЧерга"

Для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня 2023 року в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", а потім розширилась на 29 пунктів пропуску.

З 22 липня 2024 року послуга "єЧерга" запрацювала для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" з Румунією.

З 27 лютого 2024 року електронна черга на кордоні стала доступною для легкових авто через "Дію".