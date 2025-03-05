"єЧерга" для пересечения границы станет доступной для всех грузовиков: что известно

Система "єЧерга" будет распространена на грузовики массой от 3,5 тонн, принадлежащих лицензированным перевозчикам. Ранее услуга была доступна только для транспорта более 7,5 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Масштабирование "єЧерги"

В течение марта система "єЧерга" постепенно охватит грузовики меньшего тона. Сейчас такой транспорт может пересекать 23 пункта пропуска, для которых будут созданы онлайн-очереди для записи, что поможет перевозчикам и водителям лучше планировать свою работу.

"За время действия проекта более 1,5 миллиона грузовиков уже пересекло границу за онлайн-записью. Поэтому масштабируем проект дальше", — подчеркнул Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий.

Масштабирование "єЧерги" будет происходить в три этапа: 11, 18 и 25 марта.

В 12:00 ежедневно в системе "єЧерги" будет открываться запись для регистрации грузовиков массой более 3,5 тонн. Для этих транспортных средств будут созданы отдельные очереди с соответствующим названием.

11 марта начнется запись в Европу для таких грузовиков на пунктах пропуска:

Смельница – Кросьценко (Польша).

Ужгород – Вышнее Немецкое (Словакия).

Малый Березный – Убля (Словакия).

Лужанка – Берегшурань (Венгрия).

Дьяково – Халмеу (Румыния).

Виноградовка – Вулканешты (Молдова).

18 марта запись будет открыта на пунктах пропуска:

Грушев – Будомеж (Польша).

Красноильск – Возраст де Сус (Румыния).

Дьяковцы – Раковец (Румыния).

Мамалыга – Кривая (Молдова).

Могилев-Подольский – Отач (Молдова).

Августовское 1 – Басарабяска (Молдова).

Новые Трояне – Чадыр-Лунга (Молдова).

Табаки – Мирное (Молдова).

25 марта зарегистрироваться на пересечение границы можно будет на пунктах пропуска:

Угринов – Долгобычев (Польша).

Нижанковичи – Мальховичи (Польша).

Чоп – Захонь (Венгрия).

Порубное – Сирет (Румыния).

Россошаны – Бричень (Молдова).

Староказачье – Тудора (Молдова).

Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга (Молдова).

Рени – Джурджулешты (Молдова).

Орловка – Исакча (Румыния).

Для какого транспорта работает "єЧерга"

Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, "єЧерга" заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", а затем расширилась на 29 пунктов пропуска.

С 22 июля 2024 года услуга "єЧерга" заработала для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск – Викову де Сус" с Румынией.

С 27 февраля 2024 года электронная очередь на границе стала доступна для легковых авто через "Дію".