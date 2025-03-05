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"єЧерга" для пересечения границы станет доступной для всех грузовиков: что известно
Система "єЧерга" будет распространена на грузовики массой от 3,5 тонн, принадлежащих лицензированным перевозчикам. Ранее услуга была доступна только для транспорта более 7,5 тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Масштабирование "єЧерги"
В течение марта система "єЧерга" постепенно охватит грузовики меньшего тона. Сейчас такой транспорт может пересекать 23 пункта пропуска, для которых будут созданы онлайн-очереди для записи, что поможет перевозчикам и водителям лучше планировать свою работу.
"За время действия проекта более 1,5 миллиона грузовиков уже пересекло границу за онлайн-записью. Поэтому масштабируем проект дальше", — подчеркнул Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий.
Масштабирование "єЧерги" будет происходить в три этапа: 11, 18 и 25 марта.
В 12:00 ежедневно в системе "єЧерги" будет открываться запись для регистрации грузовиков массой более 3,5 тонн. Для этих транспортных средств будут созданы отдельные очереди с соответствующим названием.
11 марта начнется запись в Европу для таких грузовиков на пунктах пропуска:
- Смельница – Кросьценко (Польша).
- Ужгород – Вышнее Немецкое (Словакия).
- Малый Березный – Убля (Словакия).
- Лужанка – Берегшурань (Венгрия).
- Дьяково – Халмеу (Румыния).
- Виноградовка – Вулканешты (Молдова).
18 марта запись будет открыта на пунктах пропуска:
- Грушев – Будомеж (Польша).
- Красноильск – Возраст де Сус (Румыния).
- Дьяковцы – Раковец (Румыния).
- Мамалыга – Кривая (Молдова).
- Могилев-Подольский – Отач (Молдова).
- Августовское 1 – Басарабяска (Молдова).
- Новые Трояне – Чадыр-Лунга (Молдова).
- Табаки – Мирное (Молдова).
25 марта зарегистрироваться на пересечение границы можно будет на пунктах пропуска:
- Угринов – Долгобычев (Польша).
- Нижанковичи – Мальховичи (Польша).
- Чоп – Захонь (Венгрия).
- Порубное – Сирет (Румыния).
- Россошаны – Бричень (Молдова).
- Староказачье – Тудора (Молдова).
- Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга (Молдова).
- Рени – Джурджулешты (Молдова).
- Орловка – Исакча (Румыния).
Для какого транспорта работает "єЧерга"
Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, "єЧерга" заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", а затем расширилась на 29 пунктов пропуска.
С 22 июля 2024 года услуга "єЧерга" заработала для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск – Викову де Сус" с Румынией.
С 27 февраля 2024 года электронная очередь на границе стала доступна для легковых авто через "Дію".