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"єЧерга" для пересечения границы станет доступной для всех грузовиков: что известно

"єЧерга" для пересечения границы станет доступной для всех грузовиков: что известно
В течение марта система "єЧерга" постепенно охватит грузовики меньшего тона.

Система "єЧерга" будет распространена на грузовики массой от 3,5 тонн, принадлежащих лицензированным перевозчикам. Ранее услуга была доступна только для транспорта более 7,5 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Масштабирование "єЧерги"

В течение марта система "єЧерга" постепенно охватит грузовики меньшего тона. Сейчас такой транспорт может пересекать 23 пункта пропуска, для которых будут созданы онлайн-очереди для записи, что поможет перевозчикам и водителям лучше планировать свою работу.

"За время действия проекта более 1,5 миллиона грузовиков уже пересекло границу за онлайн-записью. Поэтому масштабируем проект дальше", — подчеркнул Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий.

Масштабирование "єЧерги" будет происходить в три этапа: 11, 18 и 25 марта.

В 12:00 ежедневно в системе "єЧерги" будет открываться запись для регистрации грузовиков массой более 3,5 тонн. Для этих транспортных средств будут созданы отдельные очереди с соответствующим названием.

11 марта начнется запись в Европу для таких грузовиков на пунктах пропуска:

  • Смельница – Кросьценко (Польша).
  • Ужгород – Вышнее Немецкое (Словакия).
  • Малый Березный – Убля (Словакия).
  • Лужанка – Берегшурань (Венгрия).
  • Дьяково – Халмеу (Румыния).
  • Виноградовка – Вулканешты (Молдова).

18 марта запись будет открыта на пунктах пропуска:

  • Грушев – Будомеж (Польша).
  • Красноильск – Возраст де Сус (Румыния).
  • Дьяковцы – Раковец (Румыния).
  • Мамалыга – Кривая (Молдова).
  • Могилев-Подольский – Отач (Молдова).
  • Августовское 1 – Басарабяска (Молдова).
  • Новые Трояне – Чадыр-Лунга (Молдова).
  • Табаки – Мирное (Молдова).

25 марта зарегистрироваться на пересечение границы можно будет на пунктах пропуска:

  • Угринов – Долгобычев (Польша).
  • Нижанковичи – Мальховичи (Польша).
  • Чоп – Захонь (Венгрия).
  • Порубное – Сирет (Румыния).
  • Россошаны – Бричень (Молдова).
  • Староказачье – Тудора (Молдова).
  • Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга (Молдова).
  • Рени – Джурджулешты (Молдова).
  • Орловка – Исакча (Румыния).

Для какого транспорта работает "єЧерга"

Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, "єЧерга" заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", а затем расширилась на 29 пунктов пропуска.

С 22 июля 2024 года услуга "єЧерга" заработала для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск – Викову де Сус" с Румынией.

С 27 февраля 2024 года электронная очередь на границе стала доступна для легковых авто через "Дію".

Автор:
Ольга Опенько