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Илон Маск потратил на поддержку республиканцев более $360 миллионов в преддверии выборов

Илон Маск
Илон Маск потратил на поддержку республиканцев более $360 миллионов в преддверии выборов / Википедия

Американский миллиардер Илон Маск потратил уже около 366 миллионов долларов в рамках промежуточных выборов в США в 2026 году. Большая часть средств выделена за последние месяцы на помощь республиканцам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The New York Times.

Данные финансирования избирательных кампаний свидетельствуют, что такие вклады вносят Маска, вероятно, самым большим политическим донором на выборах этого года. Общая сумма учитывает расходы с 1 января 2025г.

Куда пошли средства и как их распределили

Из общей суммы 276 миллионов долларов было израсходовано только с июля, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом, несмотря на то, что шансы демократов вернуть себе Палату представителей и Сенат США улучшились.

Основные направления этих средств:

  • 158 миллионов долларов поступило главному фонду поддержки республиканцев в Сенате ("Senate Leadership Fund");
  • 76 миллионов долларов получил созданный Маском политический комитет "America PAC", поддерживающий кандидатов от Республиканской партии в семи ключевых штатах и почти в трех десятках округов Палаты представителей.

Информация о новых пожертвованиях станет известна в четверг, когда комитеты политических действий ("Super PAC") раскроют свои финансовые отчеты за третий квартал. Для сравнения, на предыдущих президентских выборах, на которых Дональд Трамп победил Камалу Гаррис, Маск потратил около 290 миллионов долларов.

Напомним, во время выборов в США в 2024 году суд в Пенсильвании разрешил Илону Маску проводить розыгрыш в 1 млн долларов среди избирателей президента США. Судья штата предоставил разрешение бизнесмену продлить ежедневный розыгрыш одного миллиона долларов среди граждан, которые сомневались в выборе кандидата на пост главы государства.

В том году Маск был откровенным сторонником Трампа и продвигал его на платформе X. На тот момент он выделил почти 120 миллионов долларов на свой политический комитет America PAC для продвижения усилий по мобилизации избирателей.

Автор:
Максим Кольц

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