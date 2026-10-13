Ілон Маск витратив на підтримку республіканців понад $360 мільйонів напередодні виборів

Американський мільярдер Ілон Маск витратив уже близько 366 мільйонів доларів у межах проміжних виборів у США 2026 року. Більшу частину коштів виділено за останні місяці на допомогу республіканцям.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The New York Times.

Дані фінансування виборчих кампаній свідчать, що такі внески роблять Маска, ймовірно, найбільшим політичним донором на виборах цього року. Загальна сума враховує витрати з 1 січня 2025 року.

Куди пішли кошти та як їх розподілили

Із загальної суми 276 мільйонів доларів було витрачено лише з липня, щоб допомогти республіканцям зберегти контроль над Конгресом, попри те, що шанси демократів повернути собі Палату представників і Сенат США покращилися.

Основні спрямування цих коштів:

158 мільйонів доларів надійшло головному фонду підтримки республіканців у Сенаті ("Senate Leadership Fund");

76 мільйонів доларів отримав створений Маском політичний комітет "America PAC", який підтримує кандидатів від Республіканської партії у семи ключових штатах та майже у трьох десятках округів Палати представників.

Інформація про нові пожертвування стане відомою у четвер, коли комітети політичних дій ("Super PAC") розкриють свої фінансові звіти за третій квартал. Для порівняння, на попередніх президентських виборах, на яких Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс, Маск витратив приблизно 290 мільйонів доларів.

Нагадаємо, під час виборів у США 2024 року суд у Пенсильванії дозволив Ілону Маску проводити розіграш 1 млн доларів серед виборців президента США. Суддя штату надав дозвіл бізнесменові продовжити щоденний розіграш одного мільйона доларів серед громадян, які вагалися щодо вибору кандидата на посаду очільника держави.

Того року Маск був відвертим прихильником Трампа і просував його на платформі X. На той момент він виділив майже 120 мільйонів доларів на свій політичний комітет America PAC для просування зусиль щодо мобілізації виборців.