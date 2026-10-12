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Суд у США заборонив фінансувати рекламу з Трампом коштом платників податків

Дональд Трамп
Суд у США заборонив фінансувати рекламу з Трампом коштом платників податків / Білий дім

Федеральний суддя заблокувала адміністрації Дональда Трампа використання грошей платників податків для оплати політичної реклами після того, як фінансовані державою телеролики із вихвалянням президента США почали виходити в ефір наприкінці вересня і спричинили двопартійну хвилю критики.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Окружна суддя Мангеттена Дженніфер Рошон тимчасово заборонила цю рекламу після позову громадської організації Common Cause, профспілки державних службовців та кандидата до Палати представників штату Алабама. 

Позивачі стверджували, що ролики були не соціальною рекламою, а політичною пропагандою, спрямованою на підтримку кандидатів-республіканців на проміжних виборах 3 листопада.

Позиція Білого дому та реакція позивачів

Рішення суду підсумувало кілька днів суперечок навколо роликів, які транслювалися в останні тижні перед виборами та закінчувалися дисклеймером про оплату урядом США.

Позивачі просили заблокувати показ до п'ятниці, щоб ролики не виходили під час вихідних ефірів, зокрема футбольних матчів та шоу Saturday Night Live. Окремий позов проти реклами також подали представники Демократичної партії у федеральному суді у Вашингтоні.

Адміністрація Трампа планувала припинити трансляцію ще до судового рішення, про що свідчить заява, подана до суду в суботу:

  • Трамп у понеділок заявив, що вважає рекламу "позитивним просуванням для наших великих США", але додав, що вона більше не фінансуватиметься платниками податків;
  • у Білому домі цього тижня повідомили, що надалі ролики фінансуватиме комітет політичних дій президента MAGA PAC;
  • у Білому домі також заявили, що MAGA PAC не відшкодовуватиме платникам податків кошти за вже показані ролики;
  • Міністерство юстиції США оперативно не відповіло на запит про коментар щодо рішення судді.

Президентка та виконавча директорка Common Cause Вірджинія Кейз Соломон заявила, що організація не зупиниться, доки адміністрацію не притягнуть до повної відповідальності, аби жоден президент від будь-якої партії більше не міг марнувати кошти платників податків заради пропаганди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що сенатори США заявили, що дозвіл Трампа на імпорт дизелю РФ суперечить законодавству. Сім сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству. Вони закликали президента негайно скасувати його.

Автор:
Максим Кольц

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