"Енергетичне перемир’я" Трампа стосується виключно НПЗ: в Україні є один такий завод, який не працює

У рамках так званого "енергетичного перемир’я" між Росією та Україною президент США Дональд Трамп очікує, що сторони припинять атаки на нафтопереробні заводи, а вже потім будуть домовлятися про припинення атак на енергоінфраструктуру. При цьому в Україні є лише один нафтопереробний завод, який росіяни неодноразово атакували і який не працює.

Як пише Dilo, про це повідомляє Axios із посиланням на посадовців Білого дому та української влади.

Пропозиція "НПЗ в обмін на НПЗ" однобока

За даними видання, оголошене Трампом "енергетичне перемир’я" насправді стосувалося потенційної угоди про обопільне припинення атак на нафтопереробні заводи.

Посадовець Білого дому заявив, якщо удари по НПЗ припиняться, наступним кроком може стати домовленість про зупинку атак на електростанції та енергомережі. Наразі Росія ще не погодилася на жодні умови, але, за його словами, у Кремлі "думають над цим".

Пропозиція "нафтопереробний завод в обмін на нафтопереробний завод", як її назвав чиновник, є нерівноцінною. Зі слів українського посадовця, Україна має лише один нафтопереробний завод, який росіяни вже неодноразово атакували і який не функціонує повною мірою. Йдеться про Кременчуцький нафтопереробний завод в Полтавській області.

Натомість у Росії розгалужена мережа НПЗ.

"Ми імпортуємо дизель і бензин. Що нам потрібно, так це щоб росіяни припинили атакувати нашу електромережу", — пояснив співрозмовник видання.

У Білому домі кажуть, що українські удари по російських НПЗ шкодять взаєминами Зеленського з Трампом більше, ніж, мовляв, самій Росії.

"Він відчуває, що Зеленський сприймає США як належне", — сказав представник адміністрації.

Видання додало, що за даними українських ЗМІ, через кілька годин після заяви Трампа Росія завдала ударів по електростанціях в Україні.

В статті вказується, що на тлі кризи з Україною американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви, принаймні доти, доки не з’ясується, чи готові Україна та європейські країни погодитися на нову узгоджену пропозицію для Путіна.

Енергетичне перемир'я між Україною та РФ: що відомо

11 жовтня Дональд Трамп заявив про нібито початок «енергетичного перемир’я», стверджуючи, що Україна та РФ дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву «новиною» та наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконає Москва.

Президент України повідомив, що після заяви Трампа росіяни вдарили по ТЕЦ-5 у Харкові, а загалом за останній тиждень завдали понад 200 ударів по енергетиці та вбили більш ніж 150 людей.

Ще 14 вересня Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися взаємно не атакувати енергетичні об'єкти. Президент України Володимир Зеленський водночас заявив про готовність Києва до такого кроку за умови, що партнери зможуть забезпечити реальне дотримання домовленості Росією.

Напередодні Трамп закликав припинити удари по НПЗ, заявивши, що атаки України на російську нафтопереробну інфраструктуру сприяють дефіциту дизельного пального та зростанню цін.

У середині вересня Трамп вперше закликав Зеленського відмовитися від ударів по російських об'єктах, пов'язаних із дизельним паливом. "Це шкодить усьому світу. Ми не хочемо, щоб він завдавав ударів по дизельному паливу", — говорив президент США.

Наприкінці вересня Трамп стверджував, що попросив українського лідера Володимира Зеленського "пригальмувати запал" щодо ударів по російських нафтопереробних заводах, і той нібито погодився.

Тема взаємного припинення ударів по енергетиці вже виникала раніше. На початку 2026 року Зеленський підтверджував обговорення енергетичного перемир'я та наголошував, що його реальне виконання можна оцінювати лише за фактичною відсутністю атак на енергетичні об'єкти.