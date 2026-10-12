"Энергетическое перемирие" Трампа касается исключительно НПЗ: в Украине есть один такой завод, который не работает

В рамках так называемого "энергетического перемирия" между Россией и Украиной президент США Дональд Трамп ожидает, что стороны прекратят атаки на нефтеперерабатывающие заводы, а уже потом будут договариваться о прекращении атак на энергоинфраструктуру. При этом в Украине только один нефтеперерабатывающий завод, который россияне неоднократно атаковали и который не работает.

Как пишет Dilo, об этомсообщает Axios со ссылкой на чиновников Белого дома и украинских властей.

Предложение "НПЗ в обмен на НПЗ" однобокое

По данным издания, объявленное Трампом "энергетическое перемирие" действительно касалось потенциального соглашения об обоюдном прекращении атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Чиновник Белого дома заявил, что если удары по НПЗ прекратятся, следующим шагом может стать договоренность об остановке атак на электростанции и энергосети. Пока Россия еще не согласилась ни на какие условия, но, по его словам, в Кремле "думают над этим".

Предложение "нефтеперерабатывающий завод в обмен на нефтеперерабатывающий завод", как его назвал чиновник, неравноценно. По словам украинского чиновника, у Украины есть только один нефтеперерабатывающий завод, который россияне уже неоднократно атаковали и который не функционирует в полной мере. Речь идет о Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе в Полтавской области.

В России же разветвлена сеть НПЗ.

"Мы импортируем дизель и бензин. Что нам нужно, так это, чтобы россияне прекратили атаковать нашу электросеть", — пояснил собеседник издания.

В Белом доме говорят, что украинские удары по российским НПЗ вредят взаимоотношениям Зеленского с Трампом больше, чем, мол, самой России.

"Он чувствует, что Зеленский воспринимает США как должное", - сказал представитель администрации.

Издание добавило, что по данным украинских СМИ, через несколько часов после заявления Трампа Россия нанесла удары по электростанциям в Украине.

В статье указывается, что на фоне кризиса с Украиной американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере, пока не выяснится, готовы ли Украина и европейские страны согласиться на новое согласованное предложение для Путина.

Энергетическое перемирие между Украиной и РФ: что известно

11 октября Дональд Трамп заявил о якобы начале «энергетического перемирия», утверждая, что Украина и РФ дали согласие на прекращение ударов. Владимир Зеленский назвал это заявление "новостью" и подчеркнул, что Киев готов к такому шагу, если его реально выполнит Москва.

Президент Украины сообщил, что после заявления Трампа россияне ударили по ТЭЦ-5 в Харькове, а всего за последнюю неделю нанесли более 200 ударов по энергетике и убили более 150 человек.

Еще 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия договорились взаимно не атаковать энергетические объекты . Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к такому шагу при условии, что партнеры смогут обеспечить реальное соблюдение договоренности Россией.

В преддверии Трамп призвал прекратить удары по НПЗ, заявив, что атаки Украины на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру способствуют дефициту дизельного горючего и росту цен.

В середине сентября Трамп впервые призвал Зеленского отказаться от ударов по российским объектам, связанным с дизельным топливом. "Это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по дизельному топливу", - говорил президент США.

В конце сентября Трамп утверждал, что попросил украинского лидера Владимира Зеленского "притормозить пыл" по поводу ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, и тот якобы согласился.

Тема взаимного прекращения ударов по энергетике уже возникала раньше. В начале 2026 года Зеленский подтверждал обсуждение энергетического перемирия и отмечал, что его реальное исполнение можно оценивать только при фактическом отсутствии атак на энергетические объекты.