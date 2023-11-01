Враг ударил дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

Ночью 1 ноября армия страны-агрессора атаковала территорию Украины дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По его словам, ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину БПЛА. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов.

"Часть вражеских беспилотников наши защитники приземлили. К сожалению, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели", - отметил Пронин.

Как сообщил глава ОВА, ситуация контролируемая.

Предварительно жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

"Информация о разрушениях выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте", - подчеркнул Пронин.

Заметим, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге оккупанты атакуют уже не первый раз.

Так, ночью 20 было зафиксировано попадание вражеского дрона на территорию Кременчугского НПЗ.

А 2 апреля 2022 года российские захватчики атаковали Кременчуг и обстреляли Кременчугский НПЗ с окружающими составами горюче-смазочных материалов. Тогда завод, инфраструктура которого была уничтожена при обстреле, не работал длительное время.