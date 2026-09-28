Трамп стверджує, що Зеленський погодився послабити удари по російським НПЗ

Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив українського лідера Володимира Зеленського "пригальмувати запал" щодо ударів по російських нафтопереробних заводах, і той нібито погодився.

Як пише Dilo, про це Трамп сказав у коментарі журналісту Fox News.

"Я розмовляв із президентом Зеленським. Я сказав, що вам потрібно послабити удари по НПЗ. Він відповів: "Ми, мабуть, так і зробимо". Є й інші речі, які він може робити", -наголосив Трамп.

При цьомуочільник Білого дому підкреслив, що зростання світових цін на пальне пов'язане насамперед із війною між Росією та Україною, а не військовим конфліктом США та Ірану.

У середині вересня Трамп вперше закликав Зеленського відмовитися від ударів по російських об'єктах, пов'язаних із дизельним паливом. "Це шкодить усьому світу. Ми не хочемо, щоб він завдавав ударів по дизельному паливу", — говорив президент США.

Після цього Трамп провів телефонну розмову з українським президентом, у якому "слово "дизель" згадувалося багато разів", а також прозвучало прохання не бити по російських НПЗ, писало видання Axios. Зеленський, у свою чергу, заявив, що Київ готовий до деескалації, але відмова від ударів по російських НПЗ має супроводжуватися припиненням атак Росії на українську енергетику та критичну інфраструктуру.

"Більше не буде так, що страждає лише країна, яка зазнала нападу. Природа війни в даний час така, що агресор також страждатиме. Технології уможливлюють це", — зазначив український президент. Також Зеленський запропонував російському керівництву "покласти на стіл" список об'єктів, по яким українська армія не повинна завдавати ударів у рамках енергетичного перемир'я.

У Кремлі назвали відмову від ударів по енергетиці "хорошою ідеєю", проте наголосили, що забезпечення безпечної роботи НПЗ та збільшення обсягів виробництва нафтопродуктів не допоможе впоратися з дефіцитом.

Також Трамп заявляв, що Росія "втратила контроль" над виробництвом дизельного пального через наслідки війни проти України. За його словами, значна кількість російських нафтопереробних заводів була пошкоджена та щонайменше тимчасово припинила роботу.