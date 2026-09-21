Росія втратила контроль: Трамп заявив про проблеми з виробництвом дизелю

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "втратила контроль" над виробництвом дизельного пального через наслідки війни проти України. За його словами, значна кількість російських нафтопереробних заводів була пошкоджена та щонайменше тимчасово припинила роботу.

Про це інформує Dilo з посиланням на допис президента США Дональда Трампа.

"Росія, на жаль, втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального через війну з Україною", — заявив Трамп.

Президент США пов’язав ситуацію з пошкодженнями російських НПЗ. Водночас його оцінка щодо "втрати контролю" є заявою самого Трампа.

На тлі ударів проблеми з виробництвом дизелю на низці найбільших російських заводів справді посилилися. У вересні три з шести найбільших НПЗ Росії, на які припадає близько половини виробництва дизелю в країні, суттєво скоротили випуск або повністю зупинилися.

Трамп також вкотре закликав припинити російсько-українську війну. Він заявив, що щомісяця внаслідок бойових дій гинуть близько 25 тисяч людей, переважно військових, однак джерело цієї оцінки не навів.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, у серпні Україна завдала щонайменше 21 удару по російських НПЗ. На цьому тлі нафтопереробка в Росії впала до найнижчого рівня більш ніж за 20 років, а в окремих регіонах виник дефіцит пального.

Серед підприємств, які зупиняли роботу після атак, — Пермський НПЗ та "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у Кстово. Після удару 26 серпня зупинилися основні НПЗ "Лукойлу", а Пермський завод припинив роботу після атаки 21 серпня.

У вересні удари продовжилися. Сизранський НПЗ зупинився 15 вересня, а Саратовський — 11 вересня. Сукупна потужність цих двох підприємств перевищує 15 млн тонн сировини на рік, а за підсумками 2024 року вони виробили понад 3,4 млн тонн дизельного пального. Обидва заводи повністю припинили переробку після серії атак.

17 вересня після атаки також зупинився Ярославський НПЗ — один із найбільших у Росії. У результаті три з шести найбільших російських НПЗ, що виробляють дизель, у вересні суттєво скоротили випуск або повністю припинили роботу.

На тлі проблем із переробкою Росія різко збільшила закупівлі пального за кордоном. За січень–серпень імпорт бензину з Білорусі зріс у 23 рази, а дизельного пального — у 5,4 раза. Імпорт дизелю сягнув 570 тис. тонн.