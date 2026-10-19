Керівники одеської компанії допомогли РФ легалізувати викрадене зерно на 60 млн грн

Служба безпеки України викрила схему легалізації 7857 тонн української пшениці вартістю понад 60 млн грн, яку Росія незаконно вивезла з окупованого Маріуполя для подальшого продажу за кордон. В Одесі затримали двох осіб, яких підозрюють у допомозі РФ приховати походження агропродукції.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Служби безпеки України.

За даними слідства, у 2024 році російська сторона завантажила 7857 тонн української пшениці на підсанкційне судно "Альфа М" у порту окупованого Маріуполя.

Після цього вантаж доставили до порту Темрюк у Краснодарському краї РФ, де оформили документи про нібито російське походження зерна. Надалі агропродукцію перевезли до однієї з країн Близького Сходу для продажу через місцеву компанію-експортера.

За версією СБУ, для приховування справжнього походження товару представники РФ звернулися до керівництва спеціалізованого підприємства в Одесі для оформлення фіктивних документів.

Фігурантами справи стали директор одеської філії іноземної компанії, що займається сертифікацією сільськогосподарської продукції, та керівниця лабораторії.

Слідство стверджує, що вони, знаючи про українське походження пшениці, організували її формальне дослідження та оформили висновок про нібито російське походження зерна.

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних та офісі компанії правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, телефони, документацію та лабораторні висновки.

Обом повідомили про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Їх взяли під варту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вивозила українське зерно з окупованих територій через порти Маріуполя та Севастополя, використовуючи фальшиві документи для приховування походження продукції. Зокрема, судно Alfa M уже фігурувало у схемах перевезення зерна з окупованого Маріуполя.