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Руководители одесской компании помогли РФ легализовать украденное зерно на 60 млн грн
Служба безопасности Украины разоблачила схему легализации 7857 тонн украинской пшеницы стоимостью более 60 млн грн, которую Россия незаконно вывезла из оккупированного Мариуполя для последующей продажи за границу. В Одессе задержаны два человека, подозреваемые в помощи РФ скрыть происхождение агропродукции.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины.
По данным следствия, в 2024 году российская сторона скачала 7857 тонн украинской пшеницы на подсанкционное судно "Альфа М" в порту оккупированного Мариуполя.
После этого груз доставили в порт Темрюк в Краснодарском крае РФ, где оформили документы о якобы российском происхождении зерна. В дальнейшем агропродукцию перевезли в одну из стран Ближнего Востока для продажи через местную компанию-экспортера.
По версии СБУ, для сокрытия подлинного происхождения товара представители РФ обратились к руководству специализированного предприятия в Одессе для оформления фиктивных документов.
Фигурантами дела стали директор одесского филиала иностранной компании, занимающейся сертификацией сельскохозяйственной продукции, и руководитель лаборатории.
Следствие утверждает, что они, зная об украинском происхождении пшеницы, организовали ее формальное исследование и оформили заключение о якобы российском происхождении зерна.
Во время обысков в домах подозреваемых и офисе компании правоохранители изъяли компьютерную технику, телефоны, документацию и лабораторные выводы.
Оба сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Их заключили под стражу.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия вывозила украинское зерно с оккупированных территорий через порты Мариуполя и Севастополя, используя ложные документы для сокрытия происхождения продукции. В частности, судно Alfa M уже фигурировало в схемах перевозки зерна из оккупированного Мариуполя.