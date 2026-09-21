У Москві зник бензин після удару по НПЗ у Капотні

На заправках мережі "Газпром нефть" в Москві 20 вересня став пропадати бензин після нічного удару українських безпілотників і великої пожежі на нафтозаводі в Капотні, що належить компанії.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що на АЗС мережі бензин відсутній.

"Сказали вивісити оголошення, що продаємо бензин по 30 літрів на один автомобіль. А тепер взагалі бензину немає, ми і зняли. Тож чекаємо, коли завезуть. Термінів поки що не повідомляли, за фактом самі дізнаємося", - сказав співробітник АЗС.

Напередодні українські дрони вразили МНПЗ, який забезпечував близько третини споживання палива у столиці.

Мер Москви Сергій Собянін повідомляв, що "кілька безпілотників досягли території МНПЗ" і що на території комплексу було пошкоджено об'єкт. У районі заводу, номінальна потужність якого сягає 14 млн. тонн на рік, з'явилося кілька великих вогнищ пожеж.

Атаку на завод підтвердила українська влада. За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок удару було вражено встановлення первинної переробки АВТ-6, комплексне встановлення переробки нафти та встановлення ізомеризації.

"Газпромнефть-Московский НПЗ" – одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Потужність заводу становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює переробку нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут та іншу нафтопродукцію.

Раніше МНПЗ вже припиняв роботу після атак 16 та 18 червня — виходили з ладу обидві установки первинної переробки нафти. За даними Financial Times, підприємство вдалося перезапустити, але воно працювало лише на третину потужності.

Нагадаємо, в Ленінградській області РФ залишилися без пального 120 заправок, а бензин планують продавати за номерами автомобілів. Криза в регіоні посилилася після зупинки заводу "Кінеф" і триватиме щонайменше до кінця вересня.

Станом на середину вересня в Росії загострився масштабний дефіцит автомобільного пального: бензин відсутній майже на кожній другій автозаправній станції.