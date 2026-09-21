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В Москве пропал бензин после удара по НПЗ в Капотне

атака на НПЗ
Пожар в Москве после удара дронов по местному НПЗ. Фото: росСМИ

На заправках сети "Газпром нефть" в Москве 20 сентября стал пропадать бензин после ночного удара украинских беспилотников и крупного пожара на принадлежащем компании нефтезаводе в Капотне.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Указывается, что на АЗС сети бензин отсутствует.

"Сказали вывесить объявление, что продаем бензин по 30 литров на один автомобиль. А теперь вообще бензина нет, мы и сняли. Так что ждем, когда завезут. Сроки пока не сообщали, по факту сами узнаем", - сказал сотрудник АЗС.

Накануне украинские дроны поразили МНПЗ, обеспечивавшего около трети потребления топлива в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что "несколько беспилотников достигли территории МНПЗ" и что на территории комплекса был поврежден объект. В районе завода, номинальная мощность которого достигает 14 млн тонн в год, появилось несколько крупных очагов пожаров.

Атаку на завод подтвердили украинские власти. По данным Генштаба ВСУ, в результате удара были поражены установление первичной переработки АВТ-6, комплексное установление переработки нефти и установление изомеризации.

"Газпромнефть-Московский НПЗ" – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Мощность завода составляет около 12 млн. тонн нефти в год. Предприятие производит переработку нефти и производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и другую нефтепродукцию.

Ранее МНПЗ уже прекращал работу после атак 16 и 18 июня - выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало только на треть мощности.

Напомним, в Ленинградской области РФ остались без горючего 120 заправок, а бензин планируют продавать по номерам автомобилей. Кризис в регионе усилился после остановки завода "Кинеф" и продлится, по меньшей мере, до конца сентября.

По состоянию на середину сентября у России обострился масштабный дефицит автомобильного горючего: бензин отсутствует почти на каждой второй автозаправочной станции.

Автор:
Светлана Манько

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