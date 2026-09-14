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120 заправок без горючего: в Ленинградской области РФ планируют продавать бензин по номерам авто

бензин
В Ленинградской области РФ планируют продавать бензин по номерам авто/minval.az

Топливный кризис в Ленинградской области, разразившийся после остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода "Кинеф", продлится до конца сентября. Совместно с крупными нефтяными компаниями рассчитывают ситуацию исправить в начале октября.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По словам чиновника, из-за атак украинских беспилотников на НПЗ вертикально интегрированные компании ввели лимиты на поставку горючего на свои АЗС, а независимые сети практически остановили работу.

Пока продолжаются ремонты на крупных заводах, власти рассматривают возможность ввода заправки через день по четным и нечетным номерам авто с ограничением 20-30 литров в сутки.

Масштаб перебоев и последствия ударов по НПЗ

Санкт-Петербург и Ленинградская область стали эпицентром новой волны топливного кризиса на прошлой неделе. Издание "Фонтанка" 12 сентября проверило 175 заправок. На 120 из них не было 92 и 95 бензина, а на других наблюдались многочасовые очереди.

Завод "Кинеф", который выпускает 2 млн тонн бензина и 7 млн тонн дизельного горючего в год, получил повреждения обеих установок переработки нефти и остановил выпуск продукции 30 августа.

В то же время, вице-премьер РФ Александр Новак признал начало второй волны топливного кризиса в стране, поручил пересмотреть графики ремонтов заводов и предложил заранее определять объемы импорта бензина для покрытия потребностей внутреннего рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин призвал россиян готовиться к продолжительному дефициту бензина. Гражданам РФ следует быть готовыми к длительному дефициту автомобильного горючего из-за системных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, поскольку власти страны оказались не готовы к масштабным атакам, которые спровоцировали глубочайший топливный кризис в современной истории государства.

Автор:
Максим Кольц

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