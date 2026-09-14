120 заправок без пального: у Ленінградській області РФ планують продавати бензин за номерами авто

Паливна криза в Ленінградській області, що посилилася після зупинки найбільшого на північному заході Росії нафтопереробного заводу "Кінеф", триватиме до кінця вересня. Спільно з великими нафтовими компаніями ситуацію розраховують виправити на початку жовтня.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За словами чиновника, через атаки українських безпілотників на НПЗ вертикально інтегровані компанії запровадили ліміти на постачання пального на свої АЗС, а незалежні мережі практично зупинили роботу.

Поки тривають ремонти на великих заводах, влада розглядає можливість введення заправки через день за парними та непарними номерами авто з обмеженням 20-30 літрів на добу.

Масштаб перебоїв та наслідки ударів по НПЗ

Санкт-Петербург і Ленінградська область стали епіцентром нової хвилі паливної кризи минулого тижня. Видання "Фонтанка" 12 вересня перевірило 175 заправок. На 120 із них не було 92-го та 95-го бензину, а на інших спостерігалися багатогодинні черги.

Завод "Кінеф", який випускає 2 млн тонн бензину та 7 млн тонн дизельного пального на рік, зазнав пошкоджень обох установок переробки нафти й зупинив випуск продукції 30 серпня.

Водночас віцепрем'єр РФ Олександр Новак визнав початок другої хвилі паливної кризи в країні, доручив переглянути графіки ремонтів заводів та запропонував завчасно визначати обсяги імпорту бензину для покриття потреб внутрішнього ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін закликав росіян готуватися до тривалого дефіциту бензину. Громадянам РФ слід бути готовими до тривалого дефіциту автомобільного пального через системні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, оскільки влада країни виявилася не готовою до масштабних атак, які спровокували найглибшу паливну кризу в сучасній історії держави.