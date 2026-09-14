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Санкт-Петербург охопив масштабний дефіцит бензину після зупинки найбільшого НПЗ

Черга за бензином у РФ
Санкт-Петербург охопив масштабний дефіцит бензину після зупинки найбільшого НПЗ

Санкт-Петербург став новим епіцентром паливної кризи з кілометровими чергами на заправках, порожніми колонками та жорсткими лімітами на продаж пального. Майже кожна друга АЗС у місті взагалі не має бензину у продажу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Станом на 11 вересня частка заправок, де паливо можна було придбати без черги, впала нижче 40%, хоча ще в серпні цей показник тримався на рівні близько 90%. За темпами погіршення ситуації за перший тиждень вересня місто стало антилідером серед великих російських центрів, а водії змушені чекати в чергах по дві години.

Наслідки ударів безпілотників по переробних заводах

Паливо почало стрімко зникати після того, як безпілотники атакували нафтопереробний завод "Кінеф" у місті Кіриші — найбільший на північному заході Росії та другий за потужністю в країні. Підприємство, яке щороку виробляє 2 млн тонн бензину та 7 млн тонн дизельного пального, зазнало пошкоджень обох установок переробки нафти й повністю зупинило виробництво 30 серпня. Оскільки завод був основним постачальником для Петербурга, його зупинка спричинила параліч мережі АЗС.

За аналогічним сценарієм події розгортаються й у Нижньому Новгороді: після удару БПЛА 26 серпня зупинив переробку нафти завод "НОРСІ" компанії "Лукойл". У результаті близько чверті міських заправок залишилися без пального, а частка станцій із вільним продажем скоротилася з 80% до 50%. 

Влада регіону визнала логістичні перебої через удари по переробних потужностях та заявила про перехід на ручний режим управління постачанням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ втратила 30% випуску бензину, через що в регіонах обмежили продаж пального за номерами. Наприкінці серпня внутрішнє виробництво бензину в Росії впало до 70% від базових потреб держави внаслідок атак безпілотників, які паралізували роботу кількох провідних нафтопереробних заводів.

Автор:
Максим Кольц

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