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РФ втратила 30% випуску бензину: у регіонах обмежили продаж пального за номерами

черга на азс
У регіонах обмежили продаж пального за номерами

В Росії наприкінці серпня виробництво бензину впало до 70% від її потреб. Це сталося через атаки українських дронів, які зупинили роботу кількох великих російських НПЗ.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Нова хвиля дефіциту та ліміти для водіїв

У серпні дефіцит пального повернувся до більшості російських регіонів. Протягом останнього тижня дрони успішно уразили НПЗ у Пермі, Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Позапланові зупинки потужностей збільшили щоденний розрив між виробництвом і попитом до 35 тисяч тонн.

Наразі добовий обсяг випуску бензину становить близько 80 тисяч тонн при внутрішній потребі у 115 тисяч тонн. Через це місцева влада знову ввела жорсткі обмеження: ліміти на продаж палива в одні руки та відпуск за номерними знаками.

Вимушений імпорт 

Паливна криза змусила РФ шукати термінові шляхи компенсації нестачі нафтопродуктів.

Росія збільшила закупівлі з азійських напрямків, звідки морським шляхом у серпні має надійти 270 тисяч тонн бензину, а також з Білорусі — ще близько 150 тисяч тонн.

Разом із задіянням імпорту та діючою забороною на експорт Росія здата покрити лише близько 85% від загального літнього попиту на пальне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нафтопереробка в РФ упала до 20-річного мінімуму через удари по НПЗ. Численні атаки на виробничі потужності спричинили дефіцит бензину та змусили регіони перейти до нормування відпуску пального.

Автор:
Тетяна Бесараб

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