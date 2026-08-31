РФ знову вдарила по логістиці "Аврори": на Київщині знищено склад

Унаслідок російської атаки 31 серпня 2026 року в Київській області було знищено ще один розподільний центр мережі мультимаркетів "Аврора".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву співзасновника мережі Тараса Панасенка.

За словами Панасенка, серед працівників центру постраждалих немає: під час ворожого удару всі вони перебували в укритті.

"Щодо інших наслідків атаки зможемо говорити пізніше", — зазначив співзасновник компанії.

Офіційних даних про загальну суму матеріальних збитків та можливий вплив на роботу мережі мультимаркетів наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, раніше мережа "Аврора" втратила розподільчий центр через обстріл РФ під Києвом. Тоді складський комплекс компанії в Київській області зазнав руйнувань уранці 27 серпня.