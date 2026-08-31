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РФ снова ударила по логистике "Авроры": на Киевщине уничтожен состав

Аврора
РФ снова ударила по логистике "Авроры"

В результате российской атаки 31 августа 2026 года в Киевской области был уничтожен еще один распределительный центр сети мультимаркетов "Аврора".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление соучредителя сети Тараса Панасенко.

По словам Панасенко, среди работников центра пострадавших нет: во время вражеского удара все они находились в укрытии.

"О других последствиях атаки сможем говорить позже", - отметил соучредитель компании.

Официальные данные об общей сумме материального ущерба и возможном влиянии на работу сети мультимаркетов пока не обнародованы.

Напомним, ранее сеть "Аврора" потеряла распределительный центр из-за обстрела РФ под Киевом. Тогда складской комплекс компании в Киевской области потерпел разрушения утром 27 августа.

Автор:
Максим Кольц

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