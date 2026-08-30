РФ потеряла 30% выпуска бензина: в регионах ограничили продажу топлива по номерам

В России в конце августа производство бензина упало до 70% его потребностей. Это произошло из-за атак украинских дронов, которые остановили работу нескольких крупных российских НПЗ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Новая волна дефицита и лимиты для водителей

В августе дефицит горючего вернулся в большинство российских регионов. В последнюю неделю дроны успешно поразили НПЗ в Перми, Нижнем Новгороде и Ярославле.

Внеплановые остановки мощностей увеличили ежедневный разрыв между производством и спросом до 35 тысяч тонн.

В настоящее время суточный объем выпуска бензина составляет около 80 тысяч тонн при внутренней потребности в 115 тысяч тонн. Поэтому местные власти снова ввели жесткие ограничения: лимиты на продажу топлива в одни руки и отпуск по номерным знакам.

Вынужденный импорт

Топливный кризис заставил РФ искать срочные пути компенсации нехватки нефтепродуктов.

Страна увеличила закупки по азиатским направлениям, откуда морским путем в августе должно поступить 270 тысяч тонн бензина, а также из Беларуси — еще около 150 тысяч тонн.

Вместе с задействованием импорта и действующим запретом на экспорт, Россия сдана покрыть лишь около 85% от общего летнего спроса на горючее.

Напомним, ранее сообщалось, что нефтепереработка в РФ упала до 20-летнего минимума из-за ударов по НПЗ. Многочисленные атаки на производственные мощности привели к дефициту бензина и заставили регионы перейти к нормированию отпуска горючего.