В России обострился дефицит бензина: цены на АЗС снова пошли вверх

После двух недель снижения цены на бензин в России снова выросли. Дефицит горючего фиксируют на 70% АЗС, а ограничения на продажу вводятся даже в Москве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Как изменились цены

По данным Росстата, средняя стоимость литра Аи-92 составила 72,49 рубля, Аи-95 – 78,58 рубля, а Аи-98 – 101,89 рубля. Цены за неделю выросли на 32 копейки, 37 копеек и 20 копеек соответственно.

С начала года по середину августа бензин подорожал на 18,4%, а годовой рост ценников на АЗС достиг 23,8%, что в четыре раза превышает официальный уровень инфляции.

На АЗС не хватает топлива

После двух недель снижения цен рынок снова столкнулся с дефицитом. По данным сервиса "ДеБез", бензин недоступен на 70% АЗС.

Ограничения на продажу горючего снова появились в Москве. Среди причин ухудшения ситуации называют сокращение работы нефтеперерабатывающих заводов, ушибы беспилотников, уменьшение биржевых продаж и сокращение поставок из Беларуси.

По меньшей мере четыре НПЗ с начала августа остановились из-за аварийных ситуаций или плановых ремонтов. Для увеличения предложения Россия закупает топливо у Индии. Также власти разрешили отдельным НПЗ производить бензин класса "Евро-2".

Экономист Кирилл Родионов заявил: "Без этих двух условий риски топливного кризиса будут воспроизводиться снова и снова". Он считает такими условиями гарантию безопасности для НПЗ и отмену санкций на поставку оборудования для российской нефтепереработки.

Ранее сообщалось, что россияне начали искать канистры для бензина из-за топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа количество соответствующих запросов на маркетплейсе Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч.