В Росії загострився дефіцит бензину: ціни на АЗС знову пішли вгору

Після двох тижнів зниження ціни на бензин у Росії знову зросли. Дефіцит пального фіксують на 70% АЗС, а обмеження на продаж запроваджують навіть у Москві.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Як змінилися ціни

За даними Росстату, середня вартість літра Аі-92 склала 72,49 рубля, Аі-95 — 78,58 рубля, а Аі-98 — 101,89 рубля. Ціни за тиждень зросли на 32 копійки, 37 копійок та 20 копійок відповідно.

З початку року до середини серпня бензин подорожчав на 18,4%, а річне зростання цінників на АЗС досягло 23,8%, що в чотири рази перевищує офіційний рівень інфляції.

На АЗС не вистачає пального

Після двох тижнів зниження цін ринок знову зіткнувся з дефіцитом. За даними сервісу "ДеБез", бензин недоступний на 70% АЗС.

Обмеження на продаж пального знову з'явилися в Москві. Серед причин погіршення ситуації називають скорочення роботи нафтопереробних заводів, удари безпілотників, зменшення біржових продажів і скорочення поставок з Білорусі.

Щонайменше чотири НПЗ з початку серпня зупинилися через аварійні ситуації або планові ремонти. Для збільшення пропозиції Росія закуповує паливо в Індії. Також влада дозволила окремим НПЗ виробляти бензин класу "Євро-2".

Економіст Кирило Родіонов заявив: "Без цих двох умов ризики паливної кризи відтворюватимуться знову і знову". Він вважає такими умовами гарантії безпеки для НПЗ та скасування санкцій на постачання обладнання для російської нафтопереробки.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали шукати каністри для бензину через паливну кризу. За тиждень з 12 по 18 серпня кількість відповідних запитів на маркетплейсі Wildberries зросла в 4 рази і перевищила 106 тисяч.