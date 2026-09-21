Россия потеряла контроль: Трамп заявил о проблемах с производством дизеля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "потеряла контроль" над производством дизельного горючего из-за последствий войны против Украины. По его словам, значительное количество российских нефтеперерабатывающих заводов было повреждено и, по меньшей мере, временно прекратило работу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа.

"Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей отраслью производства дизельного горючего из-за войны с Украиной", - заявил Трамп.

Президент США увязал ситуацию с повреждениями российских НПЗ. В то же время его оценка по потере контроля является заявлением самого Трампа.

На фоне ударов проблемы с производством дизеля в ряде крупнейших российских заводов действительно усилились. В сентябре три из шести крупнейших НПЗ России, на которые приходится около половины производства дизеля в стране, существенно сократили выпуск или полностью остановились.

Трамп также в очередной раз призвал прекратить российско-украинскую войну. Он заявил, что ежемесячно в результате боевых действий погибают около 25 тысяч человек, преимущественно военных, однако источник этой оценки не привел.

Удары по российским НПЗ

Напомним, в августе Украина нанесла по меньшей мере 21 удар по российским НПЗ. На этом фоне нефтепереработка в России упала до самого низкого уровня более чем за 20 лет, а в отдельных регионах возник дефицит горючего.

Среди предприятий, которые останавливали работу после атак - Пермский НПЗ и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово. После удара 26 августа остановились основные НПЗ "Лукойла", а Пермский завод прекратил работу после атаки 21 августа.

В сентябре удары продолжились. Сызранский НПЗ остановился 15 сентября, а Саратовский – 11 сентября. Совокупная мощность этих двух предприятий превышает 15 млн. тонн сырья в год, а по итогам 2024 года они произвели более 3,4 млн. тонн дизельного горючего. Оба завода полностью прекратили переработку после серии атак.

17 сентября после атаки также остановился Ярославский НПЗ — один из самых больших в России. В результате три из шести крупнейших российских НПЗ, производящих дизель, в сентябре существенно сократили выпуск или полностью прекратили работу.

На фоне проблем с переработкой Россия резко увеличила закупки горючего за рубежом. За январь-август импорт бензина из Белоруссии вырос в 23 раза, а дизельного горючего - в 5,4 раза. Импорт дизеля достиг 570 тыс. тонн .