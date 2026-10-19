Россия атаковала завод производителя систем очистки воды в Ирпене

19 октября Россия нанесла ракетный удар по одному из крупнейших предприятий Ирпеня Киевской области, в результате чего оно потерпело серьезные разрушения.

Как пишет Dilo, об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"К сожалению, оно потерпело серьезные разрушения. На месте сейчас масштабный пожар. Взрывной волной повредило и жилые многоэтажки рядом - в квартирах вылетели окна", - отметил он.

В настоящее время на месте работают все необходимые службы.

Как пишут СМИ, во время российской ракетной атаки 19 октября под удар попало предприятие Ecosoft в Ирпене – производитель фильтров и систем очистки воды

Официальных комментариев от самой компании относительно масштабов разрушений, возможных пострадавших и влияния атаки на производственный процесс пока не поступало. Также пока неизвестно, потерпел ли поражение новый комплекс предприятия, возведение которого площадью 7,5 тыс. кв. м Ecosoft завершил в 2025 году.

О Ecosoft

Ecosoft (НПО "Экософт") – один из лидеров в сфере водоочистки в Украине, основанный в 1991 году. Предприятие с численностью около 320 сотрудников производит бытовые, коммерческие и промышленные системы фильтрации воды и экспортирует продукцию более чем в 60 стран мира. Компания является частью австрийской группы BWT (Best Water Technology) – ведущего мирового разработчика водных технологий.

Во время оккупации Ирпеня в 2022 году завод и склад готовой продукции Ecosoft были полностью разрушены, однако позже компания возобновила работу при поддержке фонда USAID и Danish Development Assistance.

Весной 2025 г. производитель объявил о завершении строительства нового собственного производственно-складского комплекса в Ирпене площадью 7,5 тыс. кв. м. По данным Clarity Project, в 2024 году НПО "Экософт" получило 168,11 млн грн чистой прибыли при чистом доходе в 1,49 млрд грн.

Напомним, компания "Чистая вода", производство которой расположено в селе Мила Бучанского района Киевской области, временно остановила производство и доставку питьевой воды после удара России.