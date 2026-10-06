Трамп знову звинуватив Україну у зростанні цін на пальне через удари по російських НПЗ

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що причиною зростання цін на пальне є українські удари по російській нафтопереробній галузі, а не блокування Ормузької протоки.

Як пише Dilo, про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За його словами, зростання цін на бензин у США більше не пов’язане з ситуацією навколо Ормузької протоки. Крім України, цього разу президент США додав до списку винних у зростанні цін американських демократів.

"Те, що зараз підвищує ціни на бензин, це вже не Ормузька протока, адже рекордна кількість барелів виходить на ринок майже щодня, а слово "НПЗ", де російські підриває Україна, а наші закривають у демократичних штатах, як-от Каліфорнія, демократи", — переконаний очільник Білого дому.

Трамп уже неодноразово пов'язував проблеми на ринку палива з українськими ударами по російській нафтовій інфраструктурі.

У середині вересня Трамп вперше закликав Зеленського відмовитися від ударів по російських об'єктах, пов'язаних із дизельним паливом. "Це шкодить усьому світу. Ми не хочемо, щоб він завдавав ударів по дизельному паливу", — говорив президент США.

Після цього Трамп провів телефонну розмову з українським президентом, у якому "слово "дизель" згадувалося багато разів", а також прозвучало прохання не бити по російських НПЗ, писало видання Axios. Зеленський, у свою чергу, заявив, що Київ готовий до деескалації, але відмова від ударів по російських НПЗ має супроводжуватися припиненням атак Росії на українську енергетику та критичну інфраструктуру.

"Більше не буде так, що страждає лише країна, яка зазнала нападу. Природа війни в даний час така, що агресор також страждатиме. Технології уможливлюють це", — зазначив український президент. Також Зеленський запропонував російському керівництву "покласти на стіл" список об'єктів, по яким українська армія не повинна завдавати ударів у рамках енергетичного перемир'я.

У Кремлі назвали відмову від ударів по енергетиці "хорошою ідеєю", проте наголосили, що забезпечення безпечної роботи НПЗ та збільшення обсягів виробництва нафтопродуктів не допоможе впоратися з дефіцитом.

Також Трамп заявляв, що Росія "втратила контроль" над виробництвом дизельного пального через наслідки війни проти України. За його словами, значна кількість російських нафтопереробних заводів була пошкоджена та щонайменше тимчасово припинила роботу.

Наприкінці вересня Трамп стверджував, що попросив українського лідера Володимира Зеленського "пригальмувати запал" щодо ударів по російських нафтопереробних заводах, і той нібито погодився.