Суд в США запретил финансировать рекламу с Трампом на средства налогоплательщиков

Федеральный судья заблокировала администрации Дональда Трампа использование денег налогоплательщиков для оплаты политической рекламы после того, как финансируемые государством телеролики с восхвалением президента США начали выходить в эфир в конце сентября и стали причиной двухпартийной волны критики.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Окружной судья Мангеттена Дженнифер Рошон временно запретил эту рекламу после иска общественной организации Common Cause, профсоюза государственных служащих и кандидата в Палату представителей штата Алабама.

Истцы утверждали, что ролики были не социальной рекламой, а политической пропагандой, направленной на поддержку кандидатов-республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября.

Позиция Белого дома и реакция истцов

Решение суда подытожило несколько дней споров вокруг роликов, которые транслировались в последние недели перед выборами и заканчивались дисклеймером об оплате правительством США.

Истцы просили заблокировать показ до пятницы, чтобы ролики не выходили во время выходных эфиров, в том числе футбольных матчей и шоу Saturday Night Live. Отдельный иск против рекламы также подали представители Демократической партии в федеральном суде в Вашингтоне.

Администрация Трампа планировала прекратить трансляцию еще до судебного решения, о чем свидетельствует заявление, поданное в суд в субботу:

Трамп в понедельник заявил, что считает рекламу "положительным продвижением для наших крупных США", но добавил, что она больше не будет финансироваться налогоплательщиками;

в Белом доме на этой неделе сообщили, что в дальнейшем ролики будет финансировать комитет политических действий президента MAGA PAC;

в Белом доме также заявили, что MAGA PAC не будет возмещать налогоплательщикам средства за уже показанные ролики;

Министерство юстиции США оперативно не ответило на запрос о комментарии по решению судьи.

Президент и исполнительный директор Common Cause Вирджиния Кейз Соломон заявила, что организация не остановится, пока администрацию не привлекут к полной ответственности, чтобы ни один президент от любой партии больше не мог тратить средства налогоплательщиков ради пропаганды.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сенаторы США заявили, что разрешение Трампа на импорт дизеля РФ противоречит законодательству. Семь сенаторов США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит американскому законодательству. Они призвали президента немедленно отменить его.