Fire Point заявила о первом ударе по РФ собственной баллистической ракетой

Украинская оборонная компания FirePoint впервые запустила свою тактическую баллистическую ракету по территории России.

Как пишет Dilo, об этом сообщила генеральный директор FirePoint Ирина Терех, передает Эспрессо.

"Мы впервые запустили нашу собственную баллистическую ракету по территории РФ. Это тактическая баллистическая ракета с дальностью до 300 км", - рассказала Терех.

Она не уточнила, с какой целью ракета была применена новая украинская разработка. Также не указывается место и время запуска.

Терех подчеркнула, что до конца года Fire Point создаст ракету с увеличенной дальностью поражения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский показал первое боевое применение отечественной тактической баллистической ракеты FP-7.

О ракете FP-7

FP-7 — баллистическая ракета, предназначенная для доставки боевой погрузки массой до 200 кг и поражения целей на расстоянии до 250 км, говорится на сайте Fire Point.

Система запуска базируется на наземной платформе, что обеспечивает высокую стратегическую упругость, мобильность и возможность быстрого развертывания. Такой подход позволяет адаптировать применение комплекса к изменяющимся требованиям миссии и разным сценариям использования.

FP-7 разрабатывается как баллистический перехватчик для программы Freyja. До завершения полной интеграции в систему она рассматривается как экономически эффективная альтернатива американской ATACMS.

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Я Fire Point в 2026 году имеет возможность выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно. Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Напомним, первое боевое испытание антибаллистической системы Freyja от оборонной компании FirePoint ожидается к середине 2027 года. Разработка украинской системы идет ускоренными темпами, а компания рассчитывает осуществить первый перехват баллистической цели к середине следующего года. Это означает сжатие 40-летней программы до чуть более двух лет.