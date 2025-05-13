Митний контроль: сучасні мобільні сканери працюватимуть у п’яти пунктах пропуску (ФОТО)

Митниця посилює високотехнологічний контроль вздовж кордону України. Ще у п’яти пунктах пропуску встановили мобільні сканери. Сучасне обладнання працюватиме на кордонах України з Румунією, Словаччиною та Польщею.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Технічні засоби митного контролю призначені для ефективного виявлення контрабанди та інших порушень під час перетину кордону. Скануючі системи здатні здійснювати неінтрузивний огляд, який не потребує відкриття транспортних засобів або вантажу. Це дозволяє суттєво скоротити час митного огляду.

"Сьогодні на ключових для товарообігу митних постах вже працюють як стаціонарні, так і мобільні скануючі системи. Їх посилять ще пʼять новітніх сканерів", — зазначили у митній службі.

На кордонах з Румунією та Словаччиною три з них успішно пройшли фінальні випробування і готові до роботи. Мова йде про пункти пропуску "Порубне – Сірет", "Ужгород – Вишнє Нємецьке" та "Орлівка – Ісакча". Ще дві скануючі системи проходять випробування й поповнять технічне оснащення пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин" на кордоні з Польщею.

Наразі проводяться спеціалізовані тренінги для посадових осіб митниць, які працюватимуть із новим обладнанням.

"Сьогодні митниця впевнено переходить від формальних процедур до технологічних рішень… Паралельно реалізовуємо амбітний план із впровадження багаторівневої системи відеонагляду в пунктах пропуску, яка поєднує збір і аналіз даних зі стаціонарних і з нагрудних відеореєстраторів", — розповів очільник Держмитслужби Сергій Звягінцев.

Нагадаємо, 12 травня протестувальники у Польщі заблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.