Польські протестувальники перекрили "Ягодин-Дорогуськ": скільки триватиме блокада

12 травня протестувальники у Польщі заблокували пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” на кордоні з Україною. Страйк розпочався о 16:00.

Про це інформує пресцентр Митної служби.

Що відомо про протест

Як було оголошено раніше, протестувальники пропускають по одному транспортному засобу в обох напрямках щогодини.

Крім того, забезпечено пропуск автобусів, гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

Основні вимоги протестувальників:

Привернення уваги до ситуації у сфері транспортних перевезень на території Польщі.

Відновлення дозволів на міжнародні транспортні перевезення для українських перевізників на вʼїзд до Польщі.

Скільки триватиме протест

За інформацією ZAXID.NET, це стало можливим після того, як Окружний суд Любліна скасував заборону на блокування кордону. Організатори протесту заявили, що планують продовжувати перекриття руху транспорту до 25 вересня 2025 року.

Протестувальники пояснили свою акцію як маніфестацію проти впливу Брюсселя та втрати суверенітету в сфері транспорту. Вони виступають проти інтересів брюссельської та київської олігархії та прагнуть повернути контроль над польською державою.

Польська сторона повідомила, що через блокаду пропуск вантажівок буде здійснюватися з інтервалом один автомобіль на годину в обох напрямках. Автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою пропускатимуться без затримок. За попередніми даними, протест польських перевізників може тривати до чотирьох місяців.

Нагадаємо, про можливе блокування кордону польські перевізники попереджали ще на початку травня. У своїй заяві вони наголошували, що хочуть відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників.