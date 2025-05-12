Польские протестующие перекрыли "Ягодин-Дорогуск": сколько будет продолжаться блокада

12 мая протестующие в Польше заблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной. Забастовка началась в 16:00.

Об этом сообщает пресс-центр Таможенной службы.

Что известно о протесте

Как было объявлено ранее, протестующие пропускают по одному транспортному средству в обоих направлениях каждый час.

Кроме того, обеспечен пропуск автобусов, гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину.

Основные требования протестующих:

Обращение внимания к ситуации в сфере транспортных перевозок на территории Польши.

Возобновление разрешений на международные транспортные перевозки для украинских перевозчиков на въезд в Польшу.

Сколько будет продолжаться протест

По информации ZAXID.NET, это стало возможным после того, как Окружной суд Люблина отменил запрет на блокировку границы. Организаторы протеста заявили, что планируют продолжать перекрытие движения транспорта до 25 сентября 2025 года.

Протестующие объяснили свою акцию как манифестацию против влияния Брюсселя и утраты суверенитета в сфере транспорта. Они выступают против интересов брюссельской и киевской олигархии и стремятся вернуть контроль над польским государством.

Польская сторона сообщила, что через блокаду пропуск грузовиков будет производиться с интервалом один автомобиль в час в обоих направлениях. Автобусы и грузовики с гуманитарной помощью будут пропускаться без задержек. По предварительным данным, протест польских перевозчиков может занять до четырех месяцев.

Напомним, о возможной блокировке границы польские перевозчики предупреждали еще в начале мая. В своем заявлении они отмечали, что хотят восстановить баланс на транспортном рынке, нарушенный после отмены разрешений для украинских перевозчиков.